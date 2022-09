Le migliori custodie per iPhone 14 Pro

Hai appena acquistato il nuovo iPhone 14 Pro? Ecco allora sei utili cover per proteggere lo smartphone di Apple da urti, graffi e cadute. Nella nostra rassegna abbiamo inserito custodie per tutti i gusti, da raffinati modelli realizzati in pelle a semplici soluzioni low cost.

Cover in vari colori e materiali, da sottili custodie trasparenti a robusti prodotti super resistenti. Accessori originali Apple o realizzati dalle più note aziende del settore come ESR e Spigen.

1. Custodia Apple in pelle

Iniziamo la nostra rassegna dalla custodia di Apple realizzata in pelle di ottima qualità, con bordi rialzati per la protezione di schermo e fotocamere ed interno morbido in microfibra per non graffiare il cellulare. Custodia compatibile con gli accessori MagSafe, disponibile in vari colori.

Scopri di più su Amazon a 69 euro

2. Custodia Apple in silicone

Sempre da Apple arriva un’interessante custodia per iPhone 14 Pro realizzata in silicone liscio. Curato anche l’interno in morbida microfibra per non graffiare lo smartphone. Cover compatibile con gli accessori MagSafe, disponibile in vari colori.

Scopri di più su Amazon a 59 euro

3. Cover ESR trasparente

Proseguiamo la nostra rassegna dedicata alle migliori cover per iPhone 14 Pro con il modello di ESR. Una custodia trasparente in sottile silicone antiurto, resistente all’ingiallimento. Custodia dotata di angoli Air-Guard che ammortizzano gli urti e le cadute e bordi rialzati per schermo e fotocamere che consentono una valida protezione dai graffi. Cover di ESR compatibile con la ricarica wireless.

Scopri di più su Amazon a 9 euro

4. Custodia Apple trasparente

Apple propone anche la custodia trasparente per iPhone 14 Pro. Cover realizzata in una miscela di policarbonato e materiali plastici. Inoltre, sia l’interno che l’esterno hanno un rivestimento resistente alle abrasioni e i materiali utilizzati non ingialliscono col tempo. Facilissima l’installazione grazie ai magneti che si allineano alla perfezione con quelli di iPhone 14 Pro. Non manca, ovviamente, la compatibilità con il sistema MagSafe e la ricarica wireless.

Scopri di più Amazon a 39 euro scontata de 34%

5. Cover Spigen Mag Armor

Passiamo a Spigen che propone la resistente custodia Mag Armor per iPhone 14 Pro. Cover in TPU con bordi rialzati per proteggere lo schermo e la fotocamera e tecnologia Air Cushion per assorbire gli urti. Modello sottile, compatibile con la ricarica wireless e con il sistema MagSafe.

Scopri di più su Amazon a 27 euro

6. Cover Tauri con 2 pellicole per il display e protezione per fotocamere

Concludiamo la nostra rassegna con Tauri che propone una cover trasparente accompagnata da due pellicole in vetro temperato per lo schermo ed una protezione per le camere posteriori dell’iPhone. Cover disponibile anche con bordi colorati in 4 diverse varianti, compatibile con la ricarica wireless e MagSafe.

Scopri di più su Amazon a 17 euro