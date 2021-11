Le migliori smartband economiche a partire da 24 euro

I fitness tracker sono dispositivi indossabili sempre più apprezzati dal mercato; piccoli bracciali dotati anche di display, in grado di raccogliere vari tipi di informazioni sulla nostra attività fisica come i passi, le calorie consumate ed il battito cardiaco.

Dati che vengono inviati via Bluetooth al nostro cellulare e mostrati nel dettaglio all'interno di app dedicate. Prodotti dalla lunga autonomia, compatibili con molti sport diversi come corsa, nuoto, bici e altro ancora.

Scopriamo, quindi, quali sono le più interessanti smartband economiche attualmente sul mercato.

1. Xiaomi Mi Band 6

Iniziamo la nostra rassegna dalla Xiaomi Mi Band 6, dotata di un display da 1,56 pollici AMOLED e 30 modalità di allenamento, con la possibilità di registrare battito cardiaco, passi e calorie bruciate. Non mancano il tracciamento SpO2, in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, e il monitoraggio del sonno. Xiaomi Mi Band 6 vanta anche un’elevata autonomia fino 14 giorni. Ricordiamo, infine, la versione NFC per i pagamenti digitali.

Versione NFC a 54 euro

2. HUAWEI Band 6

Da HUAWEI arriva una smartband con schermo AMOLED da 1,47 pollici a colori e monitoraggio del battito cardiaco, del sonno e della saturazione dell'ossigeno nel sangue. Fitness tracker disponibile in vari colori, resistente all'acqua e con 85 modalità di allenamento incluse.

3. Amazfit Band 5

Nella nostra rassegna anche la smartband low cost Amazfit Band 5. Fitness tracker che si distingue per la presenza a bordo del noto assistente vocale Alexa. Modello impermeabile, con autonomia fino a 2 settimane e con monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno. Scopri di più su Amazon a 24 euro

4. Honor Band 5

Proseguiamo la nostra rassegna con la Honor Band 5; una smartband dotata di schermo a colori da 0,95 pollici, con monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca e del sonno. Dispositivo in grado di identificare i principali problemi di sonno con oltre 200 suggerimenti personalizzati per aiutarti a dormire bene. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di utilizzo in acqua fino a 50 metri di profondità e il rilevamento di ossigeno nel sangue.

Scopri di più su Amazon a 46 euro

5. Samsung Galaxy Fit2

Da Samsung arriva Galaxy Fit2; un fitness tracker low cost dotato di display AMOLED da 1,1” e con un’autonomia che arriva fino a 21 giorni. Non manca il monitoraggio del sonno e il riconoscimento automatico di 5 allenamenti, tra cui corsa e camminata e la resistenza all’acqua fino a 50 m di profondità.

Scopri di più su Amazon a 69 euro

6. Fitbit Inspire HR

Da Fitbit il fitness tracker Inspire HR disponibile con cinturino in tre diverse colorazioni. Smartband con rilevamento del battito cardiaco, in grado di monitorare tutte le attività giornaliere (passi, distanza e calorie bruciate). Inoltre rileva e registra automaticamente esercizi come camminate, allenamenti di nuoto e corse in bicicletta. Ricordiamo, infine, l'autonomia di 5 giorni ed il monitoraggio del sonno.

7. Garmin Vivosmart 4