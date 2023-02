I migliori smartphone sul mercato

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone ? Ecco allora la nostra guida dedicata ai migliori cellulari attualmente sul mercato.

Modelli che vantano forme davvero eleganti, con raffinate soluzioni costruttive.

Cellulari equipaggiati con le più avanzate tecnologie; prodotti velocissimi, dotati di sofisticate fotocamere, eccellenti schermi, ampia memoria e completa connettività.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono i migliori smartphone attualmente sul mercato.

1. iPhone 14 Pro Max: prestazioni eccellenti

Iniziamo la nostra rassegna dall'iPhone 14 Pro Max. Smartphone potente, dal raffinato design e con un avanzato comparto fotografico. Cellulare ora dotato della nuova Dynamic Island che sostituisce il notch: due fori nel display per fotocamera anteriore e sensori per il Face ID, circondati da una sezione del display nera, interattiva e dalle innovative funzioni. Novità anche dal comparto fotografico, ora dotato di un sensore principale da 48 MP. Ricordiamo, infine, l'eccellente schermo con Always on Display.

2. Samsung Galaxy S23 Ultra: con pennino

Nella nostra rassegna anche il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra. Smartphone top di gamma dotato anche di pennino, ottimo per disegnare e prendere appunti. Un prodotto dalle elevatissime prestazioni, con ampio schermo AMOLED da 6,8 pollici. Non dimentichiamo l’avanzato comparto fotografico con sensore da ben 200 MP.

3. Google Pixel 7 Pro: ottimo software

Proseguiamo la nostra rassegna con il Google Pixel 7 Pro. Un eccellente camera phone con sensore principale da 50 megapixel e avanzato software per il miglioramento delle foto anche di notte. Ricordiamo anche lo schermo AMOLED da 6,3 pollici e il sistema operativo Android 13 "stock" senza inutili personalizzazioni e con avanzate funzionalità.

4. Xiaomi Redmi Note 11S: ottimo rapporto qualità-prezzo

Da Redmi, brand del gruppo Xiaomi, arriva il Note 11S. Smartphone molto apprezzato dagli utenti, con display AMOLED da 6,43 pollici e risoluzione Full HD+. Ricordiamo, inoltre, la fotocamera principale da 108 MP e la batteria da 5.000 mAh.

5. Doogee V20: elevata resistenza

Concludiamo la nostra rassegna dedicata ai migliori smartphone attualmente sul mercato con il Doogee V20. Un cellulare “rugged” che non teme urti, cadute, acqua, sporco e polvere. Modello con 3 fotocamere al posteriore: sensore principale da 64 MP, grandangolo da 8 MP e camera da 20 MP per la visione notturna. Cuore di questo smartphone è il processore Mediatek Dimensity 700, octa core a 2,2GHz. Passiamo alla dotazione di memoria con 8 GB di Ram e 256 GB di storage. Proseguiamo con lo schermo AMOLED Samsung da 6,39 pollici Full HD+ affiancato da un piccolo LCD al posteriore da 1,05 pollici. Infine la capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida (33W) e wireless (15 W).

