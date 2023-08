Dopo esserci occupati dei più interessanti smartwatch ibridi attualmente sul mercato, è ora venuto il momento di scoprire quali sono i migliori modelli pensati espressamente per un pubblico femminile.

Orologi dal design elegante e particolarmente curato, dall’ottima qualità costruttiva e dotati anche di moderne tecnologie per il monitoraggio dell’attività fisica. Modelli dall'aspetto classico, ma con all’interno sensori in grado monitorare le calorie consumate e altre tipologie di dati.

Informazioni inviate via Bluetooth allo smartphone e consultabili nel dettaglio attraverso complete applicazioni dedicate. Orologi smart, inoltre, dalla lunghissima autonomia (anche di diversi mesi), realizzati da noti brand come Fossil.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori smartwatch ibridi da donna attualmente sul mercato.

1. Fossil Q Annette: cinturino sottile

Al vertice della nostra classifica si posiziona il Fossil Q Annette; uno smartwatch ibrido con cassa dal diametro di 38 mm e dallo spessore di 12mm. Un orologio con cinturino sottile che vanta un’autonomia fino a 6 mesi. Un prodotto disponibile in diverse varianti con cinturino in acciaio o pelle. Un wearable in grado di monitorare passi, distanza percorsa e calorie bruciate ed in grado di ricevere le notifiche di SMS, chiamate, messaggi social ed e-mail segnalandole attraverso il movimento delle lancette. Troviamo inoltre tre pulsanti personalizzabili, utili per gestire ad esempio la nostra musica preferita o per scattare un selfie.

Scopri di più su Amazon a partire da 159 euro

2. Withings Steel: monitoraggio della frequenza cardiaca

Nella nostra rassegna non poteva mancare uno smartwatch di Withings; in particolare vi segnaliamo il modello Steel HR con un elegante display dalle dimensioni ridotte utile per mostrare le notifiche e i dati sull’attività fisica. Questo orologio monitora frequenza cardiaca, sonno, camminata, corsa, nuoto e calorie bruciate. Citiamo, infine, la batteria ricaricabile con un’autonomia fino a 25 giorni.

Scopri di più su Amazon in offerta a 185 euro

3. Withings Activité Pop: otto mesi di autonomia

Da Withings arriva anche il modello Activité Pop. Smartwatch ibrido disponibile in due colorazioni, con un'autonomia fino ad otto mesi. Orologio con all'interno un quadrante più piccolo con una singola lancetta dedicata al numero di passi fatti durante la giornata. Non mancano, inoltre, le funzionalità di monitoraggio del sonno e la capacità di riconoscere in modo automatico attività come la corsa e il nuoto.

Scopri di più su Amazon a 111 euro

4. Fossil Carlie: elegante e completo

Da Fossil arriva anche il modello Carlie. Un elegante smartwatch ibrido con cassa in acciaio. Orologio smart con rilevamento della frequenza cardiaca, dell'attività fisica e del sonno e statistiche dettagliate sul benessere.

Scopri di più su Amazon a 174 euro

5. Garmin Vívomove: vari colori

Da Garmin arriva il Vívomove; un completo modello, dotato di un piccolo schermo LCD touch a scomparsa sotto le lancette, utile per visualizzare le notifiche dello smartphone, passi, calorie, distanza percorsa e altro ancora. Ricordiamo, inoltre, il sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7 e l’autonomia della batteria fino ad una settimana. Elegante smartwatch dipsonibile in diverse varianti.

Scopri di più su Amazon in offerta a 229 euro