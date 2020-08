Smartwatch: i migliori modelli di fascia alta

Gli smartwatch sono dispositivi indossabili sempre più apprezzati dal mercato.

Prodotti decisamente versatili e dalle numerosi funzioni utilizzabili non solo per leggere le notifiche provenienti dallo smartphone e per il monitoraggio della nostra attività fisica, ma anche per effettuare pagamenti, consultare una mappa e molto altro ancora.

Orologi resistenti ad acqua e polvere e dal design curato, personalizzabili con cinturini adatti ad ogni stile.

Il mercato degli smartwatch può essere suddiviso in tre grandi categorie: gli Apple Watch (giunti alla quinta generazione) e compatibili ovviamente solo con gli iPhone; i modelli con il sistema operativo Wear OS sviluppato da Google, in grado di dialogare con cellulari Android e iOS (in maniera limitata); infine gli smartwatch con OS proprietario capaci di funzionare, in generale, con tutti gli smartphone di Google e Apple.

Passiamo ora al design con due diverse tipologie: i modelli con cassa e display rettangolare e gli smartwatch con schermo circolare che ricordano direttamente i classici orologi. Schermi che possono avere varie risoluzioni, di tipo LCD o OLED.

Non dimentichiamo il cinturino; in fase di acquisto è preferibile scegliere smartwatch con bracciale in un formato standard, facilmente sostituibile e reperibile sul mercato.

Occupiamoci della batteria, che deve garantire almeno un giorno di utilizzo, e dei vari sensori per il monitoraggio dell'attività fisica come calorie bruciate, battito cardiaco, passi effettuati e distanza percorsa. Molti smartwatch integrano anche il monitoraggio del sonno, della pressione arteriosa e del livello di ossigeno del sangue. Non dimentichiamo, infine, di verificare gli sport supportati dallo smartwatch.

Sui modelli di smartwatch più avanzati è, inoltre, possibile installare e utilizzare note app come Spotify o Google Maps. Utile anche la presenza del GPS, per tracciare i percorsi effettuati senza utilizzare il cellulare, la funzione di vivavoce e l'NFC per la gestione dei pagamenti.

Ecco, quindi, la nostra classifica dei migliori smartwatch di fascia alta attualmente presenti sul mercato.

1. Apple Watch Series 5: elegante e dalle complete funzionalità

L’Apple Watch Series 5 domina il mercato degli smartwatch grazie alle sue forme raffinate e alla perfetta integrazione con gli iPhone. Un modello dalle caratteristiche complete, disponibile in diverse varianti adatte ad ogni stile, dotato anche di GPS e connettività LTE. Un prodotto dall’ottima interfaccia, con uno schermo ampio e di facile lettura che vanta inoltre un ottimo sistema di monitoraggio dei parametri corporei.

2. Samsung Galaxy Watch 3: design che ricorda un tradizionale orologio

Il secondo posto della nostra classifica è occupato dal Samsung Galaxy Watch 3. Un prodotto che riprende il design di un classico orologio, con schermo Super AMOLED da 1,2 o 1,4 pollici e risoluzione di 360 x 360 pixel. Un wearable disponibile in diversi colori, con cassa in acciaio, in grado di monitorare 40 sport. Ricordiamo, infine, la ghiera rotante utile per scorrere i vari menù dell'interfaccia.

3. Ticwatch Pro: lunga autonomia e doppio schermo

Sul terzo gradino del podio troviamo il Ticwatch Pro 2020: uno smartwatch con sistema operativo Wear OS che adotta un display a due strati composto da un LCD a bassissimo consumo ed un OLED per le funzionalità smart. Un wearable che vanta un’autonomia fino a 30 giorni, GPS ed un cinturino in pelle.

Qui la nostra recensione

4. Ticwatch C2+: raffinato design

Da Ticwatch arriva anche il C2 Plus, un raffinato smartwatch equipaggiato con Wear OS, disponibile in tre eleganti colorazioni. Wearable dalle complete funzionalità, con GPS e schermo AMOLED da 1,3 pollici. Ricordiamo, infine, i due cinturini presenti nella confezione.

5. Huawei Watch GT 2e: 85 modalità di allenamento

Proseguiamo la nostra rassegna con il Huawei Watch GT 2e: uno smartwatch dal design elegante e curato dotato di uno schermo AMOLED da 1,39 pollici, autonomia fino a due settimane e funzione di autorilevamento di 6 modalità di allenamento. Ricordiamo, infine, le 85 modalità di allenamento personalizzate e il GPS integrato.

6. Honor Magic Watch 2: con stress test

Concludiamo la nostra rassegna con l'Honor Magic Watch 2; un raffinato smartwatch disponibile anche nella versione con cinturino in pelle marrone e con una durata della batteria dichiarata di oltre due settimane. Un prodotto dalle numerose funzionalità come il cardiofrequenzimetro continuo, la chiamata Bluetooth, lo stress test e il GPS.

