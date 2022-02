Motorola edge 30 Pro: nuovissimo super smartphone già in offerta

Arriva in esclusiva su Amazon il nuovissimo smartphone di fascia alta Motorola edge 30 Pro; cellulare dal design curato e dalle elevatissime prestazioni acquistabile in offerta sul noto sito di shopping con uno sconto del 12%.

Il nuovo edge 30 Pro è equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 1, la piattaforma mobile più avanzata di Qualcomm Technologies. Rispetto alla generazione precedente, il dispositivo fornisce il 30% in più di potenza e il 25% in più di efficienza.

Il nuovo cellulare edge può connettersi alle reti 5G con velocità incredibili. Inoltre per sfruttare al meglio il nuovo spettro Wi-Fi a 6 GHz, lo smartphone si connette a velocità ancora più elevate utilizzando il Wi-Fi 6E.

Motorola edge 30 pro dispone di una batteria da 4800mAh. Gli utenti possono beneficiare del più veloce TurboPower Charging di sempre, con 68W di capacità di ricarica che assicura una carica superiore al 50% in soli 15 minuti e supporta anche la ricarica wireless 15W TurboPower. Per una maggiore comodità, il nuovo edge può infine condividere la carica con altri dispositivi grazie alla condivisione dell’alimentazione wireless.

Motorola ha potenziato il comparto fotografico dell’edge con incredibili dettagli grazie alla doppia fotocamera da 50 MP. Con le sue caratteristiche innovative, gli utenti possono ora catturare foto ultra-wide da 50MP con dettagli ad alta risoluzione alla luce del giorno. E grazie alla combinazione di più pixel in un unico grande pixel, il sensore ultra-wide aumenta la luminosità e la nitidezza anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, per i primi piani estremi, c’è la Macro Vision integrata, che ti porta 4 volte più vicino al tuo soggetto rispetto a un obiettivo standard. Se questo non è abbastanza, il dispositivo dispone anche di una fotocamera selfie da 60MP per scattare selfie mozzafiato, ad altissima risoluzione.

Per i registi in erba, motorola edge 30 pro consente di registrare video mozzafiato che soddisfano i rigorosi standard HDR10+ per accuratezza, gamma dei colori, luminosità e contrasto.

Il nuovo dispositivo edge rende i film reali con oltre un miliardo di sfumature di colore su un display da 6,7” Max Vision OLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 144 Hz.

Per amplificare l’esperienza cinematografica, Motorola ha, inoltre, integrato una straordinaria esperienza audio con Dolby Atmos e due altoparlanti stereo di modo che il suono appaia più realistico, spaziale e naturale sia in cuffia che attraverso gli altoparlanti.

Caratteristiche tecniche

Di seguito la scheda tecnica del nuovo Motorola edge 30 Pro:

- Schermo: 6,7" pOLED, Full HD+ (2400 x 1080), 144Hz, HDR10+

- Processore: Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730

- RAM: 12 GB

- Memoria interna: 256 GB

- Fotocamere posteriori: principale grandangolo da 50 MP, ultra-grandangolo da 50 MP, depth camera da 2 MP

- Fotocamera anteriore: 60 MP

- Batteria: 4.800 mAh con ricarica 68W cablata, 15W wireless e 5W inversa

- Connettività: 4G/5G, Dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC e Wi-Fi 6e

- Audio: stereo

- Altro: certificazione IP52 per resistenza a polvere e liquidi, vetro anteriore e posteriore, fibra di vetro per la cornice

- Dimensioni e peso: 163 x 75,9 x 8,79 mm / 196g

- Sistema operativo: MyUX basato su Android 12

Prezzi e versioni

Il nuovo motorola edge 30 pro è disponibile in due colori: Cosmos Blue e Stardust White, al prezzo di listino di 849,90 euro.

Scopri di più su Amazon a 749 euro con uno sconto del 12% (acquistabile anche a rate e con spedizione rapida)