Safer Internet Day: gli over 60 sono sempre più “smart” ma poco consapevoli dei rischi della Rete

L’anno appena concluso ha segnato un grande cambiamento nella nostra quotidianità, ma non è stato solo un male. La rapida digitalizzazione del Paese ha coinvolto anche gli over 60 permettendo loro di imparare e approfondire nuove abitudini digitali, come videochiamate, streaming dei contenuti e shopping online, e in alcuni casi anche lo smart working.

Tutto questo è stato reso possibile dalla connessione ad Internet. Anche se da sempre il nostro Paese è stato in ritardo rispetto alla media europea, secondo l’ultimo Rapporto Auditel-Censis, a luglio 2020 l’accesso a Internet ha registrato una crescita significativa rispetto all’anno precedente, con l’88,4% delle famiglie italiane connesse. Se la presenza di under 18 è sinonimo di connessione a Internet, non bisogna dimenticare anche gli utenti senior: il 53,3% degli over 60 possiede un collegamento alla rete. Inoltre, gli smartphone si confermano ancora come i dispositivi più diffusi non solo tra i più giovani.

E proprio il Safer Internet Day, che ricorre il 9 febbraio, è l’occasione per sensibilizzare i "non nativi digitali" dei pericoli che si incontrano in Rete, imparando ad affrontarli e gestirli senza dover chiamare ogni volta in soccorso figli o nipoti!

Date queste premesse Wiko ha collaborato con gli esperti di Kaspersky per fornire agli utenti senior alcuni suggerimenti utili per evitare di incappare nelle trappole online, in particolare quando utilizzano lo smartphone.

1. Impostare sempre password complesse e, laddove possibile, utilizzare parametri biometrici. Le diverse opzioni per bloccare il dispositivo si rivelano utilissime per evitare l’accesso non autorizzato ai nostri contenuti. Molti smartphone ad esempio, integrano, funzionalità user-friendly ed intuitive. Ad esempio grazie al fingerprint è sufficiente la punta delle dita per sbloccare il proprio smartphone e, per un’ulteriore sicurezza, è possibile sfruttare il sistema di riconoscimento facciale e la funzione "Face Unlock".

2. Proteggere il dispositivo con app di sicurezza. Lo smartphone custodisce tutta la nostra vita, dai contatti alle foto fino alle informazioni sensibili e password. Per questo è importante installare applicazioni specifiche in grado di proteggere il dispositivo contro virus, malware, cyber attacchi, ma anche occhi indiscreti.

3. Scaricare le app solo dagli store ufficiali. Quando si vuole effettuare il download di una nuova app è importante farlo da fonti affidabili, come gli store ufficiali dei diversi sistemi operativi, per avere la certezza di non scaricare app fake.

4. Verificare le autorizzazioni richieste dalle app. Molte applicazioni spesso richiedono l’accesso ai nostri contatti, al microfono, alla fotocamera o alla gallery, ma non sempre è necessario fornire tutte le autorizzazioni. Se non si è d’accordo è meglio evitare di scaricare l’app.

5. Attenzione ai messaggi. Che sia un SMS che sembra provenire dalla banca o un messaggio istantaneo inviato da un amico è fondamentale non abbassare la guardia soprattutto se vengono richieste informazioni personali o invitano a cliccare un link. Se si hanno dubbi sul messaggio ricevuto è sempre meglio verificare con il mittente prima di fare qualsiasi altra cosa.

L’imperativo è quindi proteggere il dispositivo con cui si naviga, che sia uno smartphone, un tablet o un PC. Inoltre è importante mantenere aggiornati il sistema operativo e le applicazioni così come fare regolarmente il backup dei dati ed essere cauti nel rispondere a qualsiasi messaggio non richiesto.