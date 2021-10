Nokia 6310: ecco il modello 2021 a 57 euro

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia il ritorno del Nokia 6310 che riprende le iconiche e inconfondibili linee del modello originale, insieme alla distintiva durata della batteria, l’indistruttibile design e l’immancabile classico degli anni ‘90: il gioco “Snake”.

Ridisegnato e rinnovato per un’esperienza migliore, con un rivestimento in policarbonato abbastanza resistente da sopportare i colpi e gli urti della vita quotidiana, il Nokia 6310 è disponibile in due diverse colorazioni, verde scuro e nero.

Il Nokia 6310 è dotato di nuovi menù ingranditi e opzioni di carattere più grandi, per una leggibilità ancora migliore.

Cellulare dalle caratteristiche basilari (manca ad esempio WhatsApp), dall'elevata autonomia.

Di seguito le principali caratteristiche tecniche:

- Schermo: 2,8" QVGA

- Processore: Unisoc 6531F

- Memoria: 16 MB di RAM, 8 MB interna, espandibile fino a 32GB tramite microSD

- Connettività: Dual Sim, GSM-GPRS, Bluetooth 5.0, micro USB 1.1, jack da 3,5mm

- Batteria: 1.150mAh removibile, autonomia fino a 19,45 ore in conversazione, fino a 21,7 giorni in standby

- Fotocamera posteriore: 0,3MP, flash LED (con funzione di torcia)

- Audio: radio FM, lettore MP3

- Sistema operativo: S30+

- Dimensioni: 135,5 x 56 x 14,1 mm

Nokia 6310: prezzo e disponibilità

Il Nokia 6310 è già acquistabile su Amazon a partire da 57 euro.

Scopri di più su Amazon.it