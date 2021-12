Nokia XR20: smartphone super resistente e a misura di sportivo oggi in offerta su Amazon

Uno smartphone che va oltre ogni standard di resistenza agli urti, alla polvere e alle condizioni metereologiche sfavorevoli, progettato per durare nel tempo e con un design curato. Sono queste alcune delle caratteristiche principali che fanno del Nokia XR20 un compagno ideale per tutti gli amanti dello sport, anche quelli outdoor più estremi.

Se non volete preoccuparvi dell’integrità del vostro smartphone quando fate un’arrampicata, se siete appassionati di sport acquatici e temete che possa cadervi rovinosamente in acqua, se avete paura che venga accidentalmente calpestato nel borsone durante una partita di calcetto oppure che venga colpito da una pallonata, il Nokia XR20 mette in cassaforte le vostre preoccupazioni.

Dotato di schermo in Corning Gorilla Glass Victus, tra i più solidi in circolazione, resistente a violente escursioni termiche, progettato ermeticamente per proteggere i circuiti da qualsiasi agente esterno, questo smartphone garantisce il massimo della tranquillità per tutte le tipologie di performance sportive. Inoltre, se vi piace fare escursionismo o trekking

prolungati, il Nokia XR20 risolve l’annoso problema del consumo della batteria dovuto alle basse temperature e alla conseguente ricerca di una presa di corrente.

Se siete persone con il pallino dello sport o avete semplicemente degli appassionati di fitness in famiglia, il Nokia XR20 è, inoltre, un ottimo regalo di Natale.

Di seguito le specifiche tecniche del Nokia XR20:

- Schermo: da 6,67 pollici, 2400x1080 pixel

- Processore: Qualcomm Snapdragon 480

- Memoria: ram 6 GB, storage 128 GB

- Fotocamera principale: 48MP

- Batteria: 4630mAh

- Peso: 248g

- Dimensioni: 171,6 x 81,5 x 10,6 mm

- Sistema operativo: Android 11

Infine il prezzo, Nokia XR20 è in offerta su Amazon a 437 euro, con uno sconto del 13%

