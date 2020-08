Nubia RedMagic 5S: un nuovo potente smartphone dal look inconfondibile

Nubia presenta il nuovo RedMagic 5S, la versione aggiornata dello smartphone da gaming RedMagic 5G, da noi recensito qualche tempo fa.

Smartphone dall’elevatissima potenza e dal look inconfondibile, disponibile in due colorazioni: la nuova Sonic Silver e l’appariscente Pulse bicolore.

Nubia RedMagic 5S vanta ora uno storage aggiornato con memorie UFS 3.1 fino a 256 GB e Ram fino a 16 GB. Migliorano, inoltre, la sensibilità dei grilletti touch e le varie funzionalità software dedicate al gaming. Non dimentichiamo il processore Snapdragon 865, ora con GPU spinta ad una maggiore frequenza, e il rivestimento in argento per la camera di vapore del sistema di dissipazione, dotato di ventola a 15.000 RPM.

Di seguito le caratteristiche complete del nuovo RedMagic 5S:

-Processore: Snapdragon 865, GPU Adreno 650 overclockata

-Display: 6,65" Full HD+ AMOLED, refresh rate a 144Hz, con sensore di impronte integrato

-Memoria: 8/12/16GB di RAM LPDDR5; 128/256GB di memoria di archiviazione UFS 3.1

-Fotocamera posteriore tripla: principale da 64MP Sony, 8MP con ottica grandangolare (angolo di visione a 120°), 2MP con ottica macro

-Fotocamera anteriore: 8MP

-Connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS, jack audio da 3,5 mm, USB Type-C

-Batteria: 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 55W

-Dimensioni e peso: 168,56 x 78 x 9,75 mm, 218 grammi

-Sistema operativo: Red Magic OS basato su Android 10

Il nuovo RedMagic 5S è già disponibile in Cina e arriverà a settembre nel resto dei mercati. Al momento sono noti soltanto i prezzi per il mercato cinese del nuovo RedMagic 5S, acquistabile a partire da 3.799 yuan (circa 462 euro) per la versione 8/128GB.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qui la nostra recensione del RedMagic 5G