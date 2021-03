Nubia RedMagic 6 Pro: il super smartphone trasparente per gli appassionati di videogiochi

Dopo la recensione del RedMagic 5G torniamo ad occuparci di Nubia; il brand cinese ha, infatti, presentato il suo nuovo top di gamma denominato RedMagic 6 Pro.

Smartphone dalle altissime prestazioni grazie al potente processore Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da ben 18 GB di Ram presenti nella versione Special Edition. Variante dotata anche di vetro posteriore trasparente che lascia intravedere alcune componenti hardware ed il sofisticato sistema di raffreddamento con ventola integrata.

Il Nubia RedMagic 6 Pro si distingue, inoltre, per lo schermo con frequenza di aggiornamento elevatissima, fino a 165 Hz e per il quick charge a 120W in grado di ricaricare lo smartphone al 50% in soli 6 minuti.

Non mancheranno, inoltre, i pulsanti dorsali touch utili nei videogiochi, già presenti nei precedenti modelli.

Concludiamo ricordando anche la variante standard RedMagic 6 dotata di una diversa batteria ed un quantitativo inferiore di memoria.

Di seguito le caratteristiche complete di Red Magic 6 e Red Magic 6 Pro:

RedMagic 6

-Processore: Qualcomm Snapdragon 888

-Display: AMOLED da 6,8" con risoluzione Full HD+ (2400x1080 pixel), frequenza di aggiornamento adattiva a 165 Hz e sensore impronte integrato

-Memoria: 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage UFS 3.1

-Fotocamera tripla posteriore: 64+8+2MP (principale, ultra grandangolare, macro)

-Fotocamera anteriore: 8MP

-Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, 5G, jack audio da 3.5mm, USB-C

-Batteria: 5.050 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W

-Dimensioni e peso: 169×77,09×9,7 mm, 220 grammi

-Sistema operativo: Android 11 con personalizzazione RedMagicOS 4.0

RedMagic 6 Pro

-Processore: Qualcomm Snapdragon 888

-Display: AMOLED da 6,8" con risoluzione Full HD+ (2400x1080 pixel), frequenza di aggiornamento adattiva a 165 Hz e sensore impronte integrato

-Memoria: 12/16/18GB di RAM LPDDR5, 256/512GB di storage UFS 3.1

-Fotocamera tripla posteriore: 64+8+2MP (principale, ultra grandangolare, macro)

-Fotocamera anteriore: 8MP

-Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, 5G, jack audio da 3,5mm, USB-C

-Batteria: 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W

-Dimensioni e peso: 169 × 77,09 × 9,8 mm, 220 grammi

-Sistema operativo: Android 11 con personalizzazione RedMagicOS 4.0

I prezzi per il mercato europeo verranno probabilmente comunicati il 16 marzo.