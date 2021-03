OnePlus 9 e 9 Pro: altissime prestazioni e super fotocamere

OnePlus 9 e 9 Pro sono i nuovi super smartphone del produttore cinese. Smartphone dalle elevatissime prestazioni grazie al potente processore Snapdragon 888.

Cellulari con Android 11, in grado anche di scattare ottime foto grazie ad un avanzato comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad, noto costruttore di macchine fotografiche di alta qualità.

OnePlus 9 e 9 Pro vantano, inoltre, un design elegante e curato ed un display AMOLED con refresh rate a 120Hz.

Di seguito le caratteristiche principali di OnePlus 9 e 9 Pro.

OnePlus 9 Pro

Iniziamo dal modello top OnePlus 9 Pro, disponibile nelle colorazioni Morning Mist, Pine Green e Stellar Black e certificato IP68 con resistenza ad acqua e polvere.

Smartphone dotato di display con bordi curvi ed equipaggiato con tocco Hyper Touch a 360Hz che riduce i tempi di risposta dello schermo; funzione utile con i giochi compatibili con questa tecnologia come PUBG Mobile e Call of Duty Mobile. Non dimentichiamo il Warp Charge con una ricarica cablata a 65W e wireless a 50W.

Specifiche tecniche:

-Schermo: LTPO OLED da 6,7" QHD+, 525ppi, refresh rate fino a 120Hz con regolazione automatica, luminosità picco 1.300nit, profondità colore nativa 10 bit, HDR10+, sensore impronte digitali integrato nel display

-Processore: Qualcomm Snapdragon 888

-Memoria: Ram 8/12GB, storage 128/256GB UFS 3.1

-Connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS dual band

-Audio: 2 speaker stereo, Dolby Atmos

-Fotocamera anteriore: 16MP

-Fotocamere posteriori: principale da 48MP con sensore Sony IMX789, 50MP ultra grandangolare, 8MP tele con zoom 3,3x e digitale 30x, 2MP monocromatica, video fino 8K @30fps

-Batteria: 4.500mAh con Warp Charge 65T (carica al 100% in 29 minuti) e Warp Charge 50 Wireless (100% in 43 minuti)

-Dimensioni e peso: 163,2x73,6x8,7 mm, 197 grammi

-Sistema operativo: OxygenOS basato su Android 11

OnePlus 9

Passiamo a OnePlus 9 che mantiene gran parte delle caratteristiche del fratello maggiore, ma con tre fotocamere al posteriore ed un display dalle specifiche inferiori.

Specifiche tecniche:

-Schermo: AMOLED da 6,55" 2400x1080, 402ppi, refresh rate a 120Hz, sensore delle impronte digitali integrato nel display

-Processore: Qualcomm Snapdragon 888

-Memoria: Ram 8/12GB LPDDR5, storage 128/256GB UFS 3.1

-Connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS dual band

-Audio: 2 speaker stereo, Dolby Atmos

-Fotocamera anteriore: 16MP

-Fotocamere posteriori: principale da 48 MP con sensore Sony IMX689, 50MP ultra grandangolare, 2MP monocromatica, video fino 8K @30fps

-Batteria: 4.500mAh con Warp Charge 65T (100% in 29 minuti) e Qi wireless a 15W

-Colorazioni: Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black

-Dimensioni e peso: 160x74,2x8,7mm, 192 grammi

-OS: OxygenOS basato su Android 11

Prezzi e disponibilità

OnePlus 9 Pro: in preordine da oggi, vendite dal 31 marzo

Versione 8/128GB: 919€

Versione 12/256GB: 999€



OnePlus 9: in preordine da oggi, vendite dal 26 aprile

Versione 8/128GB: 719€

Versione 12/256GB: 819€

