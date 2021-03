Razer Anzu: occhiali da sole con filtro per la luce blu e altoparlanti integrati

Razer ha presentato i Razer Anzu Smart Glasses, il suo primo prodotto eyewear. I Razer Anzu combinano la protezione di lenti che filtrano la luce blu al 35%, occhiali da sole polarizzati con protezione UVA/UVB al 99%, controlli touch e audio open-ear.

Un peso inferiore a 48g e un design ergonomico promettono un comfort assoluto per un uso prolungato, in particolare durante le sessioni di smartworking. I Razer Anzu sono disponibili con un design rettangolare o rotondo, ciascuno in due misure.

Proteggi gli occhi con stile

Gli individui trascorrono innumerevoli ore utilizzando dispositivi mobili, computer portatili e display sia per lavoro che per piacere, fattore che espone i loro occhi alla luce blu. I Razer Anzu sono una soluzione all-in-one in grado di filtrare la luce nociva dei dispositivi digitali e del sole, completi di lenti preinstallate che filtrano la luce blu al 35% per proteggere dai riflessi dello schermo, riducendo l’affaticamento e consentendo agli occhi di essere riposati e concentrati sul lavoro e nei momenti di svago.

Per le attività all’aperto, sono incluse nella confezione lenti polarizzate sostitutive per proteggere gli occhi dal 99% dei raggi UVA/UVB.

Occhiali moderni e discreti con audio open-ear a bassa latenza

La connessione Bluetooth 5.1 con una latenza di 60ms consente un suono fluido e chiaro senza interruzioni dovute a ritardi o salti audio. Un microfono omnidirezionale e gli altoparlanti integrati nella montatura degli Anzu permettono di comunicare a mani libere quasi senza essere notati, ovunque ci si trovi.

Con oltre 5 ore di durata della batteria con una singola carica, i Razer Anzu hanno l’autonomia sufficiente per supportare un uso prolungato al lavoro o nei momenti di svago. Quando non in uso, l’energia viene conservata per ottenere quasi due settimane di stand-by.

Funzionalità smart

Per controlli intelligenti comodi e intuitivi, un’interfaccia touch sul lato della montatura degli Anzu può cambiare le tracce musicali, riprodurre o mettere in pausa i media, gestire le conference call e attivare l’assistente vocale dello smartphone.

Non manca un app per Android e iOS che offre regolazioni dell’equalizzatore (predefinita, maggiore chiarezza o aumento degli alti), impostazioni di latenza, stato della batteria e aggiornamenti del firmware.

Disponibili in diverse dimensioni e stili, i Razer Anzu hanno un design IPX4 resistente agli spruzzi. La confezione include gli Anzu Smart Glasses con lenti di filtraggio della luce blu, lenti di ricambio polarizzate per occhiali da sole con protezione al 99% contro UVA/UVB, cavo di ricarica USB-A, panno di pulizia e una custodia per riporre montatura e le lenti aggiuntive.

Prezzo e disponibilità

Razer Anzu: €209.99

Razer Anzu Lenti sostitutive per occhiali da sole: €34.99