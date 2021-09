Recensione Amazfit GTS 2 Mini: smartwatch economico dalla lunga autonomia

Oggetto oggi della nostra recensione è uno smartwatch realizzato da Amazfit; brand dell'azienda Huami specializzata nella produzione di dispositivi wearable per conto di Xiaomi.

In prova il modello GTS 2 Mini, un leggero smartwatch dalla lunga autonomia, con a bordo un display OLED ed il noto assistente vocale Alexa.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dello smartwatch Amazfit GTS 2 Mini.

Amazfit GTS 2 Mini: design e caratteristiche tecniche

Il GTS 2 Mini si presenta con un design curato ed una buona qualità costruttiva. Uno smartwatch low cost, con cornice in metallo, retro in plastica e cinturino da 20 mm, in silicone.

Wearable sottile e leggero (19,5 gr) con dimensioni di 40,5 X 35,8 X 8,95 mm, disponibile in tre diverse colorazioni: nera, rosa e verde.

Proseguiamo ricordando il pulsante laterale con funzione "indietro" nell'interfaccia utente e accesso al menù delle app. Tramite una pressione prolungata è anche possibile avviare direttamente un'applicazione scelta dall'utente e gestire l'alimentazione dell'orologio.

Passiamo al display AMOLED da 1,55 pollici con densità di 301 ppi e sensore per la regolazione automatica della luminosità. Schermo che può anche rimanere sempre attivo mostrando ora, data e passi con una grafica semplificata.

Tra le caratteristiche tecniche non dimentichiamo il GPS, il Bluetooth per il collegamento allo smartphone, il microfono, la batteria da 220 mAh e la vibrazione personalizzabile per le varie app. Assenti altoparlante e NFC per i pagamenti.

Ricordiamo, infine, la resistenza all'immersione in acqua fino a 5 Atm e la confezione che include un manuale anche in italiano ed un piccolo dock magnetico per la ricarica, con cavo USB.

Amazfit GTS 2 Mini: interfaccia utente, funzionalità e app

Occupiamoci ora dell'interfaccia utente del GTS 2 Mini; interfaccia in italiano, chiara e di facile utilizzo. Iniziamo dallo swipe verso il basso che consente l'accesso al pannello delle impostazioni che include anche la modalità non disturbare, la sveglia e la regolazione manuale della luminosità.

Con lo swipe verso l'alto si possono consultare le notifiche dello smartphone. Purtroppo non è possibile rispondere a messaggi o email direttamente dallo smartwatch, con le notifiche che rimangono da leggere sul cellulare.

Grazie ad uno swipe verso destra o verso sinistra si accede ad una seria di widget personalizzabili dall'utente. Tutte le app sono disponibili, invece, attraverso la pressione del pulsante laterale (non è possibile aggiungere nuove applicazioni).

Di seguito l'elenco completo delle app disponibili: obiettivo attività, frequenza cardiaca (H24), livello di ossigeno nel sangue, Pai (indice che riassume in un valore numerico il nostro stato fisico), sonno, allenamento (70 attività supportate, senza riconoscimento automatico), cronologia allenamento, rilassamento, analisi stress, tracciamento del ciclo, sveglia, elenco delle cose da fare e impostazioni. Nella sezione "Altro" troviamo, inoltre, meteo, musica, conto alla rovescia, cronometro, orologio universale, telecomando fotocamera smartphone e funzione trova telefono.

Ricordiamo, inoltre, l'app Pomodoro tracker: famoso metodo per aumentare la concentrazione, ad esempio, durante lo studio.

Concludiamo con Alexa, il noto assistente vocale di Amazon, integrato nel GTS 2 Mini. Grazie ad Alexa è possibile ricevere sullo smartwatch informazioni testuali ad esempio su meteo e traffico, effettuare traduzioni, creare liste della spesa, impostare sveglie e timer, controllare i dispositivi della nostra smart home e molto altro ancora.

Occupiamoci ora brevemente dell'app per dispositivi mobili, iOS e Android, denominata Zepp; applicazione che consente di analizzare i dati della nostra attività fisica raccolti dall'orologio. Software in italiano, completo e di facile utilizzo, che include anche una sezione dedicata alle impostazioni del GTS 2 Mini.

Zepp ospita anche la sezione Negozio dove è possibile scaricare gratuitamente numerose watchfaces ben realizzate, molte delle quali personalizzabili dall'utente.

Amazfit GTS 2 Mini: esperienza d'uso, autonomia e prezzo

Terminiamo la recensione del GTS2 Mini con la nostra esperienza d'uso. Iniziamo dall'ottima ergonomia con uno smartwatch compatto e leggero. Analoga valutazione sul display, ben definito e dalla buona luminosità, e sull'autonomia: fino a 7/8 giorni che si riducono a 3/4 giorni con display sempre attivo.

Precisi tutti i dati fisici raccolti, ad eccezione del monitoraggio del sonno poco affidabile. Non velocissimo il GPS. Peccato per la mancanza del rilevamento della pressione arteriosa e dell'altoparlante. Da migliorare, inoltre, la gestione delle notifiche. Segnaliamo, infine, qualche problema con Alexa che mostra saltuariamente un messaggio di errore.

Buona la valutazione sull'app e sull'interfaccia utente.

Concludiamo con il prezzo, Amazfit GTS 2 Mini è acquistabile a circa 75 euro più Iva su youpinchoose (shop di Xiaomi) o su Amazon a 77 euro.

