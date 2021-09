Smartphone low cost con super batteria: recensione Doogee N40 Pro

In prova uno smartphone per tutte le tasche con ampio schermo, 128 GB di memoria e 4 fotocamere posteriori

Nella vasta gamma di Doogee non troviamo solo smartphone super resistenti (qui la recensione dell'S88 Plus), ma anche interessanti cellulari low cost come il nuovo N40 Pro, oggetto oggi della nostra prova.

Cellulare, con Android 11, che vanta una generosa batteria, un ampio display ed una buona dotazione di memoria.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Doogee N40 Pro.

Doogee N40 Pro: design e confezione

L'N40 Pro si presenta con un design classico senza particolari innovazioni stilistiche.

Partiamo dal retro in plastica dotato di una finitura ruvida che ricorda la pelle. Nella parte alta troviamo un ampio inserto nero lucido che include 4 fotocamere inserite all'interno di un unico elemento che sporge leggermente dalla scocca. Passiamo al lato destro dove sono stati inseriti il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione che ospita anche il sensore delle impronte (abbastanza veloce e preciso). A sinistra troviamo, invece, il carrellino in grado di accogliere due Nano Sim, una delle quali sostituibile con una MicroSD. Proseguiamo con il lato inferiore che ospita la USB-C e lo speaker mono. Non dimentichiamo il frontale con un bordo inferiore dello schermo abbastanza spesso; display, protetto da una pellicola preapplicata in fabbrica, con un piccolo notch dedicato alla camera frontale.

Infine, le dimensioni pari a 165,2 x 75,7 x 9,9 mm, con un peso di 190g. Il Doogee N40 Pro è disponibile in 4 diverse colorazioni: marrone, verde, blu e nera.

Passiamo alla confezione che include una cover morbida trasparente, un caricabatterie da 12V / 2A ed un cavo USB.

Doogee N40 Pro: caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche complete del Doogee N40 Pro:

- Display: IPS da 6,52" HD+ (1600 x 720)

- Processore: Helio P60 Octa Core 2.0GHz a 12nm

- Memoria: 6GB di RAM e 128GB di storage espandibile

- Connettività: 4G LTE, Dual Sim, WiFi ac dual band, Bluetooth 4.2, USB Type-C, GPS, radio FM

- Fotocamera anteriore: 16 MP

- Fotocamere posteriori: principale da 20 MP Sony, grandangolo da 8 MP (120° FOV), macro da 8 MP e 2 MP per i ritratti

- Batteria: da 6.380mAh con ricarica rapida da 24W

- Sistema operativo: Android 11

Doogee N40 Pro: analisi del software

A bordo del Doogee N40 Pro troviamo il sistema operativo Android 11, con aggiornamenti di sicurezza di maggio 2021.

Sistema operativo, in italiano, ma con un launcher privo di app drawer.

Software dotato di varie ed utili funzionalità. Partiamo dalla navigazione tramite gesture all'interno dell'interfaccia utente e lo sblocco con riconoscimento del volto, abbastanza preciso e veloce. Ricordiamo poi, il contapassi, la modalità Gioco (blocca le chiamate in arrivo) e la possibilità di utilizzare il sensore di impronte per varie funzioni (risposta chiamate, scatto foto, ecc). Consigliamo, inoltre, di disabilitare l'utility Duraspeed che limita le app in background, ma blocca anche la ricezione delle notifiche di numerose applicazioni.

Infine il semplice software per la gestione delle fotocamere che include le modalità bianco e nero, sfocato, filtro bellezza e l'impostazione manuale.

Doogee N40 Pro: prestazioni, autonomia e prezzo

Concludiamo la nostra recensione con l'analisi delle prestazioni del Doogee N40 Pro. Uno smartphone dalla discreta qualità costruttiva, abbastanza veloce e reattivo, con qualche piccolo rallentamento nelle app e nei giochi più pesanti.

Passiamo all'ampio schermo HD, dai colori abbastanza naturali, ma con una luminosità non elevatissima.

Occupiamoci ora dell'ottima autonomia, con la batteria da 6.380 mAh in grado di garantire tre giorni circa di utilizzo intenso.

Proseguiamo con il comparto audio, con uno speaker mono di qualità sufficiente e dalla buona potenza; analoga valutazione per il microfono.

Passiamo ora all'analisi del comparto fotografico. Abbastanza buone le foto di giorno, sufficienti in condizioni di scarsa luminosità. Analoga valutazione sul sensore frontale, sui video in Full HD, sul grandangolo e sul sensore Macro. Poco utile la camera per i ritratti da soli 2 MP.

Giudizio positivo sull'ergonomia, nonostante la generosa batteria. Non delude il software con una versione di Android 11, quasi stock, arricchita di utili funzioni.

Infine il prezzo, il Doogee N40 Pro è acquistabile su Amazon a 179,99 euro grazie al codice sconto di 10 euro disponibile fino al 2 novembre.

