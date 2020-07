TicWatch Pro 2020: la recensione di un ottimo smartwatch con due display

Oggetto oggi della nostra prova è lo smartwatch top di gamma TicWatch Pro 2020 di Mobvoi.

Un prodotto dalle caratteristiche davvero complete, dal look elegante e che vanta anche raffinate soluzioni tecnologiche.

Questo smartwatch si distingue, infatti, per la presenza di due display sovrapposti; soluzione che consente un'elevata autonomia fino a 30 giorni.

Smartwatch ora dotato, nella nuova versione 2020, di un maggior quantitativo di Ram e della certificazione militare MIL-STD-810G.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del nuovo TicWatch Pro 2020.

TicWatch Pro 2020: design e confezione

Il TicWatch Pro 2020 si presenta con un design elegante e curato: una cassa in poliammide e fibra di vetro, dalle generose dimensioni e non leggerissima, con retro in metallo. Passiamo alla ghiera in acciaio, disponibile nelle colorazioni silver o black. Sul lato sinistro troviamo inoltre due pulsanti, sempre in metallo, utili per l’alimentazione e la gestione delle varie funzioni.

Passiamo al cinturino da 22 mm, con aggancio standard, realizzato nella parte esterna in vera pelle italiana e all'interno in silicone.

Non dimentichiamo l’ampio schermo che include due display sovrapposti, un LCD sempre attivo che visualizza le informazioni principali (ora, data, passi, livello batteria e informazioni sull'allenamento-battito cardiaco) ed un AMOLED a colori, touch, che consente l'accesso a tutte le funzionalità di Wear OS che vedremo più avanti.

Smartwatch che grazie alle certificazioni di resistenza IP68 e Military Standard 810G può sopportare temperature estreme da -20 a 70 gradi. Inoltre resiste all'immersione in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti, non teme polvere e sabbia ed è dotato di copertura in vetro Corning Gorilla Glass 3.

Concludiamo con la confezione che include una basetta magnetica, con cavo USB per la ricarica della batteria del TicWatch Pro 2020.

TicWatch Pro 2020: caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche complete del TicWatch Pro 2020:

-Schermo: AMOLED da 1,39″ (400 x 400) e display secondario FSTN LCD

-Processore: Qualcomm Snapdragon Wear 2100

-RAM e memoria: 1 GB + 4 GB (per file, musica, ecc)

-Connettività: Bluetooth 4.2 + BLE, WiFi n, GPS, NFC (Google Pay)

-Sensori: battito cardiaco, accelerometro, giroscopio, bussola, sensore di luce ambientale, sensore di utilizzo a bassa latenza

-Audio: altoparlante e microfono (per vivavoce da smartphone e controllo Google Assistant)

-Batteria: 415 mAh

-Dimensioni cassa e peso: 45 x 12,6 mm, 58,5 g

-Sistema operativo: Wear OS by Google, compatibile con smartphone Android e Apple (funzionalità limitate)

TicWatch Pro 2020: funzionalità e analisi del software

Come già detto in precedenza, il TicWatch Pro 2020 utilizza due display, un LCD sempre attivo dal ridotto consumo energetico ed un completo AMOLED che si può attivare con un tocco sullo schermo, tramite pulsante laterale o alla rotazione del polso.

Decisamente interessante è l’Essential Mode che lascia attiva solo il display LCD, permettendo di estendere l'autonomia fino a 30 giorni. Modalità che mantiene comunque in funzione i vari sensori e che si attiva automaticamente quando la batteria sta per scaricarsi. In questa modalità lo smartwatch vibra quando arriva una chiamata o una notifica, ma la sincronizzazione con lo smartphone avviene solo quando si attiva la “Smart mode” classica.

Passiamo ora alle funzioni dedicate all’attività fisica presenti in due software integrati nello smartwatch dalle simili funzionalità: Google Fit (disponibile su tutti i dispositivi Wear OS) e Tic Esercizio, app proprietaria di Mobvoi. Nella prima troviamo tantissime attività, dalla mountain bike al calcio, mentre nella seconda sono presenti meno modalità, con la possibilità però di sfruttare il display LCD durante i nostri allenamenti. Due app sono anche dedicate al monitoraggio continuo del battito cardiaco.

Situazione analoga la troviamo nelle app per smartphone con due software dalle simili caratteristiche che consentono di analizzare i dati della nostra attività fisica raccolti dall’orologio: Google Fit e l’applicazione proprietaria Mobvoi.

Citiamo, infine, anche l’app Wear OS per la gestione delle altre caratteristiche software del TicWatch, dalle watchface alle notifiche.

Concludiamo con Wear OS, un ottimo sistema operativo per smartwatch dalle caratteristiche davvero complete. Sistema operativo che grazie anche alla presenza del Play Store consente l’utilizzo di numerose app di vario genere, da Spotify a Google Maps.

TicWatch Pro 2020: esperienza d’uso e prezzo

Il TicWatch Pro 2020 è uno smartwatch completo, che vanta raffinate soluzioni tecniche, elegante e ben costruito.

Orologio che si distingue per la presenza del doppio display; un'interessante soluzione che consente un'elevata autonomia, di circa 2-3 giorni con la modalità di funzionamento standard e di quasi un mese sfruttando l’Essential Mode.

Display di ottima qualità, con lo schermo AMOLED dall'elevata luminosità e dai colori naturali. Analoga valutazione per l’LCD, che risulta però invisibile di notte.

Giudizio positivo anche sul comparto audio e sul GPS. Abbastanza precisi i vari dati fisici raccolti (battito cardiaco, passi, calorie, ecc); peccato per l'assenza di alcune funzioni secondarie come il monitoraggio della pressione arteriosa.

Ottimo, infine, il collegamento in WiFi e Bluetooth.

Concludiamo con il prezzo, il TicWatch Pro 2020 è acquistabile a 259,99 euro.

Scopri di più su Amazon