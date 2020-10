Samsung Galaxy M11: lo smartphone low cost con super batteria

Dopo il Galaxy 20 FE, Samsung porta in Italia il nuovo M11. Uno smartphone low cost, dal look curato, disponibile in due colorazioni: Black e Metallic Blue.

Cellulare con schermo dai bordi sottili da 6,4 pollici, dotato di un piccolo foro dedicato alla camera frontale.

Il Samsung Galaxy M11 vanta anche un’elevata autonomia, grazie alla batteria da ben 5.000 mAh, con ricarica rapida a 15 Watt.

Cellulare, dual SIM, dotato del sistema operativo Android 10, con interfaccia personalizzata One UI 2.0.

Di seguito le caratteristiche tecniche complete del nuovo Samsung Galaxy M11:

-Display: 6,4", HD+ (1560 x 720 pixel), LCD, Infinity-O

-Processore: Qualcomm Snapdragon 450

-Memoria: 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile fino a 512GB

-Fotocamera posteriore: 13 MP (principale) + 2 MP (profondità) + 5MP (grandangolare)

-Fotocamera anteriore: 8MP

-Connettività: Dual-SIM, 4G, WiFi n, Bluetooth 4.2, USB Type-C, jack audio da 3,5mm, GPS

-Batteria: 5.000 mAh, con ricarica rapida

-Dimensioni e peso: 161,4 x 76,3 x 9 mm, 197 grammi

Il Samsung Galaxy M11 sarà disponibile durante il mese di ottobre al prezzo di 169 euro.

