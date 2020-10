Samsung Galaxy S20 FE: arriva in Italia con uno sconto del 10%

Arriva nel nostro Paese il nuovo Galaxy S20 FE, uno smartphone top di gamma dall’elegante design.

Cellulare dotato di un display Infinity-O Super AMOLED da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una tripla fotocamera posteriore con intelligenza artificiale, un potente processore, connettività anche 5G, una batteria a lunga durata da 4.500 mAh e la memoria interna espandibile.

Per riflettere il gusto personale, inoltre, Galaxy S20 FE è disponibile in sei colori vivaci che si adattano ad ogni tipo di stile, look e personalità: Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy e Cloud White.

Di seguito le complete caratteristiche del Samsung Galaxy S20 FE:

-Schermo: 6,5” Super AMOLED Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) HDR10+, 120Hz, con sensore impronte sotto al display

-Processore: Snapdragon 865 (S20 FE 5G) / Exynos 990 (S20 FE 4G)

-RAM: 6 GB LPDDR5

-Memoria interna: 128 GB espandibile (con microSD fino a 1 TB)

-Fotocamera posteriore: principale da 12 megapixel, grandangolo da 12 megapixel, teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ibrido 30x

-Fotocamera frontale: 32 megapixel

-Connettività: hybrid dual nano SIM, 5G (opzionale), Wi-Fi ax, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C

-Certificazione: IP68

-Dimensioni: 74,5 x 159,8 x 8,4 mm

-Peso: 190 grammi

-Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida QC 2.0 e wireless

-Sistema operativo: Android 10

Concludiamo con il prezzo; attualmente, il nuovo Samsung Galaxy S20 FE è acquistabile in offerta a partire da 599 euro con uno sconto del 10%.

