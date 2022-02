I nuovissimi Galaxy S22 già disponibili su Amazon

Samsung ha presentato oggi Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, smartphone dalle elevatissime prestazioni e che promettono un?esperienza fotografica rivoluzionaria, sia di giorno che di notte grazie ad avanzate fotocamere con funzionalità basate sull?Intelligenza Artificiale.

Galaxy S22 e Galaxy S22+

Con le rivoluzionarie funzionalità Nightography della serie Galaxy S22, la fotocamera è concepita per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio. Galaxy S22 e S22+ includono una potente fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 10MP e un ultra-grandangolo da 12MP.

Entrambi i dispositivi sono dotati di schermo AMOLED, progettato per restituire ottime prestazioni durante le attività di gaming e di visione di contenuti. Che si scelga il display da 6,1 pollici di Galaxy S22 o quello da 6,6 pollici 6 di S22+, ogni schermo è realizzato con la tecnologia Intelligent Vision Booster, che regola automaticamente il display in base alla luminosità circostante e rafforza il contrasto di colori, in modo da garantire una migliore fruizione dei contenuti. Inoltre, i miglioramenti delle prestazioni hardware hanno arricchito la luminosità del display: S22 ha un picco di luminosità di 1.300nit, mentre S22+ raggiunge un picco di 1.750 nit.

Galaxy S22 è equipaggiato di una batteria a lunga durata e della ricarica Ultra-rapida da 25W, Galaxy S22+ offre invece la ricarica Ultra-rapida da 45W.

Galaxy S22 e S22+ sono i primi modelli della serie S realizzati con Armor Aluminum, l?alluminio più robusto su dispositivi Galaxy, così da poter portare ovunque il proprio smartphone in tutta tranquillità. La serie Galaxy S22 rappresenta inoltre il primo utilizzo per gli smartphone del nuovo Corning Gorilla Glass Victus+, un vetro altamente resistente posizionato nella parte frontale e posteriore in grado di proteggere i device in caso di cadute accidentali.

Ma la vera durabilità non è solo un fattore legato all?hardware. Come parte dell?impegno di Samsung nel fornire agli utenti le migliori esperienze e prestazioni mobile possibili, l?intera serie Galaxy S22 supporterà fino a quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android.

Caratteristiche tecniche di Samsung S22 ed S22+:

Schermo: 6,1" (S22) / 6,6'' (S22+) Full HD+ Dynamic AMOLED 2X (120Hz)

Processore: Exynos 2200 con GPU AMD

RAM: 8 GB

Archiviazione: 128 / 256 GB

Fotocamere posteriori: principale da 50 megapixel, grandangolo da 12 megapixel, zoom 3x da 10 megapixel

Fotocamera anteriore: 10 megapixel

Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 6E (S22+) / Wi-Fi 6 (S22), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, UWB (S22+)

Certificazione: IP68

Dimensioni: 70,6 x 146 x 7,6mm (S22) / 75,8 x 157,4 x 7,6mm (S22+)

Peso: 168 grammi (S22) / 196 grammi (S22+)

Batteria: 3.700 mAh con ricarica a 25 Watt (S22) / 4.500 mAh con ricarica a 45 Watt (S22+) - 15 Watt wireless per entrambi

Sistema operativo: Android 12 con One UI 4.1

Galaxy S22 e Galaxy S22+ saranno preordinabili a partire da oggi. Galaxy S22 sarà acquistabile nelle seguenti configurazioni:

Versione da 8GB + 128GB ad un prezzo di ?879

Versione da 8GB + 256GB ad un prezzo di ?929

Galaxy S22+ sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

Versione da 8GB + 128GB ad un prezzo di ?1.079

Versione da 8GB + 256GB ad un prezzo di ?1.129

Gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ tra il 9 febbraio e il 10 marzo potranno ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members.

Galaxy S22 Ultra è il nuovo smartphone premium che definisce un nuovo standard coniugando il meglio di due eredità: la potenza della serie Note e la fotocamera di livello professionale e le prestazioni della serie S. Dotato di S Pen integrata, di funzionalità avanzate di Nightography e di una batteria iper ottimizzata, Galaxy S22 Ultra è il dispositivo Ultra più potente che Samsung abbia mai creato.

Per la prima volta in assoluto, la S Pen integrata preferita dagli utenti della serie Note arriva su un dispositivo della serie S; ed è la S Pen più veloce e reattiva che Samsung abbia mai realizzato.

Che si visualizzino o si creino contenuti, l'immersivo schermo da 6,8 pollici di Galaxy S22 Ultra, un display dinamico AMOLED 2X adattivo a 120Hz, offre dettagli mozzafiato e più luminosi che mai, con una luminosità di picco di 1.750nit. Inoltre, la tecnologia Vision booster permette allo schermo del Galaxy S22 Ultra di regolare in modo intelligente la luminosità durante il giorno, assicurando la migliore visione possibile dei contenuti anche sotto la piena luce del sole.

Caratteristiche tecniche:

Schermo: 6.8" Edge QHD+ Dynamic AMOLED 2X (120Hz)

Processore: Exynos 2200 con GPU AMD

RAM: 8 / 12 GB

Archiviazione: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Fotocamere posteriori: principale da 108 megapixel, grandangolo da 12 megapixel, zoom 3x da 10 megapixel, zoom 10x da 10 megapixel

Fotocamera anteriore: 40 megapixel

Certificazione: IP68

Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, UWB

Dimensioni: 77,9 X 163,3 X 8,9 mm

Peso: 228 grammi

Batteria: 5.000 mAh con ricarica a 45 Watt cablata e 15 Watt wireless

Sistema operativo: Android 12 con One UI 4.1

Galaxy S22 Ultra è già ordinabile nelle seguenti configurazioni:

Versione da 8GB + 128GB ad un prezzo di ?1.279

Versione da 12GB + 256GB ad un prezzo di ?1.379

Versione da 12GB + 512GB ad un prezzo di ?1.489

Versione da 12GB + 1TB ad un prezzo di ?1.689

Gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S22 Ultra tra il 9 febbraio e il 10 marzo potranno ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members.

