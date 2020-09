Samsung: tante novità su smartphone, smartwatch, dispositivi audio e video

Nel corso dell’evento virtuale “Life Unstoppable”, Samsung Electronics ha presentato nuovi prodotti di vario genere appartenenti al mondo mobile, dei wearable, video e audio.

Proiettori, Tv e soundbar

Partiamo dall’innovativo proiettore a tiro ultra corto (da posizionare vicino ad una parete o ad un telo) The Premiere, disponibile in due diverse varianti, LSP7T e LSP9T, rispettivamente fino a 120 e 130 pollici. Proiettori con triplo laser, risoluzione Ultra HD e supporto HDR. In particolare si distingue il modello The Premiere LSP9T, il primo proiettore al mondo certificato HDR10+.

Proiettori dotati anche di un impianto audio integrato con tecnologia surround Acoustic Beam. LSP9T utilizza un sistema a 4.2 canali con doppio woofer e doppio tweeter e una potenza complessiva di 40 W. LSP7T è, invece, dotato di un sistema a 2.2 canali da 30 W.

I proiettori The Premiere arriveranno sul mercato nel corso dell’anno, ad un prezzo ancora da definire.

Passiamo ora a The Terrace, il primo Tv realizzato da Samsung pensato per la visione all'aperto. Tv che può, inoltre, essere affiancato dalla Terrace Soundbar dotata di 7 speaker (3 tweeter e 4 mid-woofer) per una configurazione a 3.1 canali.

Entrambi i prodotti vantano una certificazione IP55 con una protezione da pioggia, umidità, polvere e insetti. Terrace Soundbar è dotata di Adaptive Sound, che analizza ciò che si sta guardando per fornire la qualità del suono più adatta. The Terrace è dotato di tecnologia antiriflesso, luminosità media dello schermo di 2.000 nit e pannello QLED 4K. The Terrace arriverà nei modelli da 55, 65 e 75 pollici.

Nel corso dell’evento sono stati anche mostrati altri prodotti video: il Tv Sero, ruotabile in verticale per visualizzare più facilmente i contenuti da smartphone e i nuovi monitor da gaming curvi G9, G7 e G5.

Tablet, wearable e smartphone

Passiamo ai tablet con la presentazione del nuovo Galaxy Tab A7, con schermo da 10,4 pollici dotato di una cornice simmetrica con una finitura in metallo. Tablet con quattro speaker stereo Dolby Atmos, batteria di lunga durata con ricarica rapida.

Samsung ha annunciato anche un nuovo dispositivo wearable, Galaxy Fit2, smartband con un design leggero e sottile e funzioni avanzate.

Rileva e traccia automaticamente fino a dieci diversi tipi di attività, fornendo informazioni sul fitness, come le calorie bruciate, la frequenza cardiaca, la distanza e altro ancora. Monitora anche il sonno e il livello di stress e ha, inoltre, un’autonomia fino a 15 giorni.

Tra le novità presentate non mancano gli smartphone. Iniziamo dal nuovo Galaxy A42 5G dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici e un comparto fotografico con 4 sensori. Arriva poi sul mercato la seconda generazione dello smartphone pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Fold 2 5G. Cellulare con display esterno più ampio, ora da 6,2" Super AMOLED, e interno da 7,6" AMOLED flessibile, processore Snapdragon 865 Plus, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ricordiamo, inoltre, la tripla fotocamera posteriore da 12+12+12MP, la doppia fotocamera anteriore da 10MP, la batteria da 4.500mAh e il prezzo di 2.049 euro.