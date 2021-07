Gli accessori per il tuo smartphone da portare in vacanza

Pronti per le vacanze? Ecco una serie di accessori per il tuo smartphone che ti saranno davvero utili

Siete pronti a trascorrere qualche giorno di puro divertimento e nel totale relax? Ecco i migliori gadget tecnologici che non dovrebbero mai mancare nello zaino o nella valigia di un viaggiatore digitale.

Prodotti in grado di estendere l'autonomia dello smartphone o in grado di proteggerlo dall'acqua del mare e altro ancora. Scopriamo, quindi, gli accessori per il tuo cellulare da non dimenticare quando si parte per le vacanze.

1. Auricolari senza fili Soundcore Liberty 2 Pro

Le Anker Soundcore Liberty 2 Pro sono complete cuffie in-ear di fascia alta con custodia di ricarica wireless. Auricolari dalla raffinata sezione audio, con architettura acustica coassiale Astria e supporto al codec aptX. Non dimentichiamo la completa app dedicata che include un test audiometrico in grado di adattare le cuffie alle capacità di ascolto dell'utente. Ricordiamo, infine, il Bluetooth 5.0 e l'autonomia fino a 30 ore.

Scopri di più su Amazon a 99 euro

Qui la nostra recensione

2. Custodia per cellulare impermeabile Yosh

Pronti per una vacanza al mare? Allora mettete in valigia anche una custodia impermeabile per lo smartphone che vi consentirà una completa protezione dall'acqua e dalla sabbia. Tra le numerose soluzioni disponibili vi suggeriamo il modello di Yosh certificato IPX8 e testato fino a 30 metri di profondità. Una custodia per cellulare impermeabile compatibile con modelli con schermo fino a 6,8 pollici.

Scopri di più su Amazon a 9 euro

3. Powerbank super resistente Hiluckey

Nella nostra rassegna troviamo anche il particolare powerbank ultra resistente di Hiluckey. Una batteria da ben 26.800 mAh utile per ricaricare smartphone e tablet anche quando siamo lontani dalla rete elettrica. Caricabatterie che si distingue per la resistenza ad urti, polvere e all'acqua e per la presenza di un piccolo pannello solare che consente di estendere la sua autonomia. Questo powerbank integra, infine, anche un'utile torcia Led dall'elevata luminosità ed il sistema per la ricarica senza fili di smartphone e cuffie compatibili con lo standard Qi.

Scopri di più su Amazon a 39 euro

4. Supporto magnetico per auto Yosh

Nella nostra rassegna anche il pratico supporto magnetico per auto di Yosh. Un prodotto low cost, facile da utilizzare e da installare. Un accessorio compatto e leggero, disponibile in due diverse colorazioni: grigio e nero.

Scopri di più su Amazon a 10 euro

5. Cover per cellulare super resistente Lanhiem

Oltre alle custodie waterproof, è possibile trovare sul mercato anche delle cover super resistenti capaci di assicurare un livello di protezione assoluto. Accessori pensati per sopportare urti e stress particolarmente importanti ed in grado di fornire il massimo livello di protezione che una custodia possa offrire. Cover disponibili per i più noti smartphone in commercio come il modello di Lanhiem per iPhone serie 11 e 12.

Scopri di più su Amazon a 21 euro

6. Smartband Xiaomi Mi Band 6

Una smartband è un accessorio davvero utile da affiancare al nostro smartphone anche in vacanza. Tra i migliori modelli sul mercato, vi segnaliamo in particolare la nuova Xiaomi Mi Band 6. Si tratta di un fitness tracker dotato di display a colori AMOLED da 1,56 pollici. Smartband delle complete funzionalità per il monitoraggio della nostra attività fisica, impermeabile e dall'elevata autonomia.

Scopri di più su Amazon a 39 euro

7. Caricabatterie solare BigBlue

La nostra rassegna si conclude con il caricabatterie solare di BigBlue; un utile accessorio che consente di ricaricare smartphone e tablet utilizzando solo la luce del Sole. Un gadget ripiegabile, facile da trasportare, con 2 porte USB ed una potenza di 28 Watt.

Scopri di più su Amazon a 76 euro