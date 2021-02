I migliori smartwatch ibridi: modelli dal look classico, ma dalle evolute funzionalità

Gli smartwatch ibridi sono una particolare categoria di orologi che combina l’aspetto dei classici modelli dotati di lancette con avanzate tecnologie per il monitoraggio dell’attività fisica.

Modelli dal look elegante, realizzati con materiali raffinati ed in grado anche di collegarsi allo smartphone tramite Bluetooth. Connessione wireless utile per inviare sull’orologio le notifiche del cellulare e per trasferire sullo smartphone tutti i dati fisici raccolti, visualizzabili tramite app dedicate.

Orologi ibridi che a differenza dei normali smartwatch vantano un’elevatissima autonomia, addirittura di diversi mesi.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori smartwatch ibridi attualmente sul mercato.

1. Garmin Vívomove HR: con un piccolo display digitale

Al vertice della nostra classifica si posiziona il Garmin Vívomove HR; un completo modello disponibile in diverse varianti adatte anche ad un pubblico femminile. Un wearable che vanta un piccolo schermo LCD touch a scomparsa, sotto le lancette, utile per visualizzare le notifiche dello smartphone, passi, calorie, distanza percorsa e altro ancora. Ricordiamo, inoltre, il sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7 e l’autonomia della batteria fino a 5 giorni.

2. Withings Steel HR Sport: smartwatch ibrido per sportivi

In seconda posizione troviamo il Withings Steel HR; un modello disponibile in due varianti, bianca e nera, dotato di un piccolo display circolare. Un orologio che include il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, la modalità allenamento e impermeabilità fino a 50 m. Tra la varie caratteristiche citiamo, inoltre, la cassa in acciaio e l’autonomia fino a 25 giorni.

3. Fossil FTW5031: autonomia fino a 6 mesi

La nostra rassegna include anche il Fossil FTW5031; un elegante modello destinato ad un pubblico femminile, con cinturino in acciaio. Un wearable in grado di visualizzare le notifiche dello smartphone tramite il movimento delle lancette e capace di monitorare passi, distanza percorsa e calorie bruciate. Ricordiamo inoltre i tre pulsanti programmabili e l'autonomia fino a 6 mesi.

4. Fossil FTW1206: con cinturino in pelle

Fossil propone anche il modello da uomo FTW1206 dotato di cinturino in pelle e cassa da 42mm. Uno smartwatch ibrido che consente di monitorare passi, distanza percorsa e calorie bruciate ed in grado di ricevere le notifiche di SMS, chiamate, messaggi social ed email provenienti dallo smartphone. Un orologio dotato anche di pulsanti personalizzabili e con un'autonomia fino a 6 mesi.

5. Withings Steel HR: versatile ed elegante

La nostra rassegna dei migliori smartwatch ibridi sul mercato si conclude con il Withings Steel HR; un elegante modello dotato di un piccolo display, utile per mostrare le notifiche ricevute dallo smartphone. Steel HR supporta chiamate, messaggi, eventi e tutte le app di tua scelta. Monitora automaticamente camminata, corsa, nuoto, distanza e calorie bruciate. Elevata, infine, l’autonomia che arriva fino a 25 giorni.

