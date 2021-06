TicWatch E3: un completo smartwatch a 199 euro

Mobvoi presenta il suo nuovo TicWatch E3, uno smartwatch dalle complete caratteristiche spinto dal sistema operativo Wear OS by Google.

Orologio con a bordo anche GPS e NFC per i pagamenti con Google Pay. Ricordiamo, inoltre, il monitoraggio continuo del battito cardiaco, la misurazione del livello di ossigeno nel sangue e 21 modalità di allenamento incluse.

Tra le numerose funzionalità citiamo anche TicZen che monitora lo stress, TicSleep per il monitoraggio del sonno e TicMotion che rileva automaticamente il tuo allenamento.

Di seguito le caratteristiche tecniche del TicWatch E3:

-Dimensioni: 44 x 47 x 12,6 mm

-Peso: circa 32g

-Cassa dell'orologio: policarbonato e fibra di vetro

-Cinturino orologio: intercambiabile, da 20mm, in gomma siliconica, disponibile in nero, giallo o blu

-Processore: Qualcomm Snapdragon Wear 4100

-Memoria: RAM 1GB / ROM 8GB

-Display: HD da 1.3" (360 x 360 px)

-Connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS, NFC

-Altoparlante: Sì

-Microfono: Sì

-Vibrazione: Sì

-Sensori: accelerometro, sensore giroscopico, sensore di frequenza cardiaca, sensore SpO2

-Batteria: 380 mAh

-Livello di impermeabilità: IP68, nuoto in piscina

Concludiamo con il prezzo, il TicWatch E3 è già acquistabile a 199 euro.

