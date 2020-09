Polaroid Hi-Print: una nuova stampante tascabile

Polaroid lancia la nuova stampante tascabile Hi-Print con tecnologia di sublimazione termica. Con le speciali cartucce all-in-one, la stampante Hi-Print utilizza il calore per sigillare l'immagine finale in meno di un minuto, creando stampe resistenti all'acqua. Grazie al dorso adesivo, le foto Hi-Print trovano posto su armadietti, in album di ritagli e in molti altri posti visibili.

Polaroid Hi-Print dà vita alle foto e ai ricordi presenti sul cellulare attraverso un'app per iOS e Android, che consente agli utenti di esprimere in misura ancora maggiore la loro creatività mediante una vasta serie di strumenti di fotoritocco, tra cui filtri, sovrapposizioni, cornici, testi, etichette e altro ancora.

Polaroid Hi-Print utilizza cartucce di carta da 2,1 x 3,4 pollici (54 × 86 mm). La nuova carta a sublimazione termica viene fornita in cartucce all-in-one contenenti un nastro a colori e 10 fogli di carta fotografica; ogni confezione contiene due cartucce.

Caratteristiche principali:

- Classico design arcobaleno Polaroid

- Stampe con dorso adesivo

- Foto formato carta di credito: 2,3" x 3,4" (54 x 86mm)

- Stampante a sublimazione termica: compatta, veloce, facile da usare e sempre pronta per qualsiasi momento creativo

- Connettività wireless via Bluetooth per stampare quando sei in viaggio

- App Polaroid Hi-Print gratuita per il cellulare, per personalizzare le tue foto

- Stampe resistenti all'acqua che non sbiadiscono

- Stampa una foto in meno di un minuto, batteria sufficiente per 20 stampe

- Cartucce compatte e pratiche che eliminano la necessità di inchiostro separato

Disponibilità e prezzi

Polaroid Hi-Print e le cartucce di carta (pacco da 20 foto) sono distribuite in Italia da Nital e sono in vendita con il prezzo al pubblico rispettivamente di 99,99 euro e 16,99 euro.

