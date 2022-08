I migliori portacellulare per moto

Dopo esserci occupati dei portacellulari per auto, scopriamo oggi quali sono i migliori supporti per moto. Utili accessori che consentono di utilizzare in tutta sicurezza, ad esempio, il navigatore installato sul nostro smartphone, rendendolo anche resistente alla pioggia. Accessori che possono essere montati facilmente anche sul manubrio della bici.

MyCarbon

Da MyCarbon arriva un versatile supporto per smartphone che può essere agganciato al manubrio di bici e moto tramite un sistema a morsa azionato da un chiavistello a vite. Porta cellulare con supporto per smartphone (ruotabile anche in orizzontale) antigraffio con rivestimento in gomma antiscivolo. Troviamo, inoltre, delle alette laterali e quattro elastici angolari che mantengono lo smartphone sempre ben saldo.

Scopri di più su Amazon a 16 euro

Lamicall

Proseguiamo la nostra rassegna con il supporto di Lamicall per moto e bici. Accessorio facile da installare, compatibile con numerosi modelli di smartphone con schermo fino a 6,8 pollici. Prodotto dotato di protezione antiurto e blocco di sicurezza.

Scopri di più su Amazon a 19 euro

Tiakia

Nella nostra rassegna troviamo anche il supporto di Tiakia dotato di una robusta struttura e adatto per manubri da 22 a 35 mm e smartphone fino a 7 pollici. Non dimentichiamo il sistema di rotazione a 360 gradi per il cellulare ed il blocco di sicurezza integrato.

Scopri di più su Amazon a 16 euro

Givi

Da Givi un supporto per moto con staffa regolabile a 360 gradi per una visualizzazione dello smartphone in verticale e orizzontale, dotato anche di aletta parasole per una facile leggibilità dello schermo. Staffa dotata di sistema di sgancio rapido, da fissare al manubrio o allo specchietto della moto.

Scopri di più su Amazon a 40 euro

Borsa Givi

La nostra rassegna si conclude con la borsa da serbatoio di Givi che ospita nella parte superiore una pratica tasca trasparente porta smartphone. Borsa con una capacità di 6 litri.

Scopri di più su Amazon a 93 euro