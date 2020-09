TicWatch C2+: la recensione di un elegante e completo smartwatch con Wear OS

Prosegue il nostro viaggio nel mondo degli smartwatch di TicWatch e dopo la recensione del modello Pro 2020, proviamo oggi il nuovo C2+.

Smartwatch che si differenzia dal C2 per la presenza di un maggior quantitativo di Ram che passa dai 512 MB ad 1 GB.

Orologio dal design elegante e curato e dalle numerose funzionalità grazie al sistema operativo Wear OS di Google.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del nuovo TicWatch C2+.

TicWatch C2+: design e confezione

Il C2+ è uno smartwatch dalle forme curate disponibile in tre eleganti colorazioni: Onyz (la versione da noi provata), Platinum e Rose Gold. Orologio fornito con un cinturino in vera pelle che può essere sostituito da un secondo modello presente nella confezione e realizzato in silicone. Cinturini da 20mm nelle versioni Onyx e Platinum e da 18mm nella Rose Gold.

Non dimentichiamo la cassa con dimensioni di 42,8 x 42,8 x 12,7 mm realizzata nella parte superiore in acciaio, mentre il lato inferiore è in plastica.

Orologio dotato di due pulsanti multifunzione presenti sul lato destro, con quello inferiore personalizzabile dall'utente.

Smartwatch, inoltre, impermeabile e protetto dalla polvere, con certificazione IP68, in grado di resistere all'immersione in acqua fino a 1,5 m, per un massimo di 30 minuti.

Infine la confezione che include una basetta, con cavo USB, per la ricarica della batteria ed un secondo cinturino citato in precedenza.

TicWatch C2+: caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche complete del TicWatch C2+:

-Schermo: AMOLED da 1,3″ (360 x 360 pixel) con funzione Always on e luminosità manuale

-Processore: Qualcomm Snapdragon Wear 2100

-RAM e memoria: 1 GB + 4 GB

-Connettività: Bluetooth 4.1, WiFi n, GPS, NFC (Google Pay)

-Sensori: battito cardiaco, accelerometro, giroscopio

-Audio: microfono

-Batteria: 400 mAh

-Sistema operativo: Wear OS by Google, compatibile con smartphone Android e Apple (funzionalità limitate)

TicWatch C2+: analisi del software

A bordo del C2+ troviamo Wear OS, un ottimo sistema operativo per smartwatch, dalle caratteristiche davvero complete. Sistema operativo che consente di installare numerose app di vario genere, come Spotify, Telegram e Outlook.

Non mancano il Play Store e le complete funzionalità di Google Assistant che può essere richiamato attraverso il tasto superiore o tramite comando vocale.

Passiamo ora alle funzioni dedicate all’attività fisica presenti in due diversi software integrati nello smartwatch dalle simili funzionalità e che integrano numerosi sport, dal calcio al nuoto. Si tratta di Google Fit, disponibile su tutti i dispositivi Wear OS, e Tic Esercizio, app proprietaria di Mobvoi dotata di rilevamento automatico dell’attività sportiva.

Due app sono, inoltre, dedicate al monitoraggio del battito cardiaco, anche continuo. Situazione analoga la troviamo nelle app per smartphone con due software dalle simili caratteristiche che consentono di analizzare i dati della nostra attività fisica raccolti dall’orologio: Google Fit e l’applicazione proprietaria Mobvoi. App, in italiano, di facile utilizzo.

Citiamo, infine, anche l’app Wear OS per la gestione delle altre caratteristiche software del C2+, dalle watchfaces alle notifiche.

TicWatch C2+: esperienza d’uso e prezzo

Il TicWatch C2+ è uno smartwatch elegante e ben costruito. Un prodotto leggero e dalle dimensioni contenute, adatto anche ad un pubblico femminile. Wearable dalle numerose ed utili funzionalità, con due diversi cinturini in dotazione.

Il C2+ vanta un buon display AMOLED dai colori naturali e con funzione Always on (schermo sempre attivo, in bianco e nero), ed un’autonomia che arriva a quasi due giorni. Abbastanza precisi, inoltre, i vari dati fisici raccolti (passi, calorie, battito cardiaco, ecc). Peccato per l'assenza di alcune funzioni secondarie come il monitoraggio della pressione arteriosa e del sonno. Ottimo, infine, il collegamento in Bluetooth/WiFi.

In definitiva, il nostro giudizio su questo smartwatch è sicuramente positivo grazie alle buone prestazioni complessive e all’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il TicWatch C2+ è acquistabile a 209 euro.

Scopri di più su Amazon.it