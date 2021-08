Must-have delle vacanze: smartphone e l'indimenticabile caricabatterie

Estate e vacanze fanno rima con valigie, si sa. Ma qual è l’accessorio hi-tech immancabile che mette d’accordo i professionisti del bagaglio e i grandi indecisi che ricorrono al metodo “nel dubbio, porto tutto”? Secondo l’ultimo sondaggio condotto da Wiko, la risposta è il caricabatterie con cui caricare il proprio smartphone. Dimenticarlo sarebbe l’incubo del 95% dei rispondenti.

Se, da un lato, la ricarica rapida è un nice to have per l’81% dei partecipanti alla survey, dall’altro la conditio sine qua non nella scelta del device da portare in vacanza è l’autonomia. E, proprio per questo motivo, diventa sempre più importante poter contare su un telefono dalla super batteria. Perché sì, a quanto pare, in viaggio la carica degli smartphone tra consultazione di mappe, utilizzo del Bluetooth e social arriva appena a fine giornata (76%). E sono davvero pochi (24%) gli utenti disposti a ricaricare il proprio dispositivo ovunque ci sia una presa. La maggioranza, e cioè ben il 76%, opta per ricariche notturne.

C’è però da sottolineare che un buon 68% afferma di riuscire a prolungare l’autonomia attivando, al bisogno, la modalità risparmio energetico. Mentre oltre il 60% degli utenti coinvolti nella survey adotta piccoli accorgimenti per allungare la durata del proprio smartphone come ad esempio evitare di lasciare tante app aperte in background. Meno diffuso invece (25%) l’utilizzo di tool per ottimizzare la batteria. Insomma ognuno mette a frutto la propria strategia pur di evitare lo spegnimento nel momento meno indicato!

Infatti, anche se dopo quest’anno tanti cercheranno una vacanza all’insegna del digital detox, il 65% dichiara di non essere pronto neanche a disattivare le notifiche non necessarie perché sente l’esigenza di voler restare informato. Di pari passo va la voglia di utilizzare il proprio smartphone per documentare e condividere ogni meta e momento speciale con i propri affetti.