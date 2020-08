Vigorun Sw01: la recensione di uno smartwatch per tutte le tasche

Passiamo all’ app dedicata VeryFit Pro , in italiano con qualche errore di traduzione, disponibile per Android e iOS che consente il completo monitoraggio dell’attività fisica. Tra le funzioni aggiuntive ricordiamo la sveglia, gli avvisi di sedentarietà, la possibilità di aggiornare il firmware dello smartwatch e la compatibilità con le piattaforme Google Fit e Strava.

Orologio dalla semplice interfaccia in italiano, dotato di 4 watchfaces. Non dimentichiamo, infine, il meteo, il cronometro, il timer e la possibilità di leggere le notifiche dello smartphone.

Non dimentichiamo il cinturino da 22 mm standard, in gomma, e la confezione che include il manuale in italiano ed il cavetto di ricarica proprietario.

Smartwatch con cassa impermeabile, da 45 mm, in plastica, dotata di due pulsanti fisici (utili per l'alimentazione e la navigazione tra i menù) e lato posteriore con una trama che ricorda la fibra di carbonio.