Wiko View 5 e View 5 Plus: ampio display e super autonomia a partire da 169 euro

Da Wiko arrivano i nuovi View 5 e View 5 Plus: due interessanti smartphone low cost caratterizzati da un ampio display ed un’elevata autonomia fino a 3 giorni.

Scendendo nel dettaglio, su entrambi gli smartphone troviamo uno schermo da 6,55 pollici senza cornici, dotato di un piccolo foro nella parte superiore dedicato alla camera frontale.

Ricordiamo, inoltre, la batteria da ben 5.000 mAh e la sezione fotografica con 4 sensori al posteriore e camera principale da 48 MP.

Di seguito le caratteristiche complete dei due smartphone:

-Display:

IPS da 6,55" HD+, 450nit, 267ppi

-Processore:

Wiko View 5: MediaTek 6762D

Wiko View 5 Plus: MediaTek 6765

-Memoria:

Wiko View 5: 3GB di RAM e 64GB di storage espandibile

Wiko View 5 Plus: 4GB di RAM e 128GB di storage espandibile

-Connettività: 4G LTE Cat. 4, WiFi 802.11ac (b/g/n sul 5 Plus), Bluetooth 4.2, USB-C, jack da 3,5mm, GPS, radio FM

-Fotocamera anteriore: 8MP

-Fotocamere posteriori: 48+8+5+2MP (principale, grandangolo 120°, macro, bokeh)

-Batteria: 5.000mAh

-Dimensioni e peso: 165,95x76,84x9,3mm, 201 grammi

-Sistema operativo: Android 10

View5 è disponibile, nelle sfumature Midnight Blue, Peach Gold e Pine Green, al prezzo consigliato al pubblico di 169,99€.

View5 Plus è disponibile, nelle sfumature Aurora Blue e Iceland Silver, al prezzo consigliato al pubblico di 199,99€.