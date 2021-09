Nuovi smartphone Xiaomi 11: caratteristiche e prezzi

Xiaomi ha presentato oggi tre nuovi smartphone della serie 11 denominati: Xiaomi 11T 5G, Xiaomi 11T Pro 5G e Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Di seguito le principali caratteristiche, i prezzi e la disponibilità per il mercato italiano.

Xiaomi 11T Pro e Xiaomi 11T

Iniziamo dallo Xiaomi 11T Pro, il primo smartphone dell'azienda con la tecnologia proprietaria HyperCharge da 120W che consente una ricarica ultra-rapida della batteria da 5.000 mAh in soli 17 minuti.

Xiaomi 11T Pro è dotato del potente processore Qualcomm Snapdragon 888 e dispone di una tripla fotocamera con sensore principale da 108MP, una telemacro 2x e un obiettivo ultra-grandangolare da 120°. In aggiunta, lo smartphone supporta registrazioni video in 8K e HDR10+.

Passiamo al display AMOLED Full HD+ da 6,67" a 120Hz, con Dolby Vision, HDR10+, da oltre 1 miliardo di colori e 1000 nit di luminosità massima. Schermo protetto dal più resistente vetro Gorilla attualmente sul mercato.

Xiaomi 11T Pro vanta anche un audio immersivo Dolby Atmos e doppi speaker Harman Kardon.

Passiamo allo Xiaomi 11T dotato di processore MediaTek Dimensity 1200-Ultra, una fotocamera da 108MP, un'ultra-grandangolare da 120° e una telemacro 2x. Proseguiamo con il display AMOLED da 6.67" Full HD+ a 120Hz con HDR10+ e la batteria da 5.000 mAh con caricatore da 67W che arriva al 100% in 36 minuti.

Xiaomi 11T Pro 5G sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal 28 settembre in doppia configurazione da 8GB+128GB e da 8GB+256GB, rispettivamente al prezzo di 649,90? e 699,90?, con promo early bird valida per 24h pari a 549,90?. Chi acquisterà il prodotto su mi.com riceverà in bundle un Mi TV P1 32" fino a esaurimento scorte, mentre chi lo acquisterà su Amazon, sempre per 24h riceverà un voucher del valore di 50? applicabile direttamente nel carrello sul prodotto stesso.

Xiaomi 11T 5G arriverà il 12 ottobre in due varianti: 8GB+256GB a 599,90? e 8GB+128GB a 549,90?

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE si distingue per la sua estetica elegante, con un corpo fine e leggero, con 158g di peso. Il design è ulteriormente accentuato da un profilo sottile sui bordi superiori e laterali e quattro colorazioni alla moda: Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink e Snowflake White.

Proseguiamo con le caratteristiche tecniche a partire dal display AMOLED Full HD+ da 6.55". Passiamo al comparto fotografico con sensore principale da 64MP, una camera ultra-wide angle da 8MP e una telemacro da 5MP. Infine ricordiamo il processore Qualcomm Snapdragon 778G, la connettività 5G e la batteria da 4.250 mAh con caricatore veloce da 33W.

Xiaomi 11 Lite New Edition arriverà sul mercato italiano il 28 settembre in doppia configurazione: 8GB+128GB acquistabile al prezzo di 449,90? e 6GB+128GB disponibile al prezzo di 399,90?.