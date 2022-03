Nuovi Xiaomi 12: potenti smartphone in offerta lancio

Arrivano in Italia i nuovi Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 e Xiaomi 12X: smartphone di fascia alta dalle avanzate caratteristiche. Cellulari dall'elegante design, con a bordo potenti processori Qualcomm Snapdragon e ampi display con tecnologia AMOLED.

La nuova Serie 12 di Xiaomi permette agli utenti di scattare immagini di elevata qualità, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione più o meno difficili o dalla presenza di eventuali oggetti in movimento. Tutti e tre i device montano una tripla fotocamera al posteriore, con un potente grandangolo da 50 MP.

Tutti i dispositivi saranno disponibili in Italia in tre colorazioni: Black, Blue e Purple. La gamma Xiaomi 12 è basata sulla nuova interfaccia MIUI 13 basata su Android 12.

Di seguito le specifiche complete e i prezzi di Xiaomi 12, Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12

- Schermo AMOLED da 6,28", risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh 120 Hz, luminosità di picco 1.100 nit, sensore impronte sotto lo schermo

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

- Memoria: 8 GB di Ram + 128 GB di storage non espandibile o 8+256 GB

- Fotocamere posteriori: principale da 50 MP con grandangolo, 13 MP con ultra-grandangolo, 5 MP macro

- Fotocamera anteriore: 32 MP

- Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 W cablata, 50 W wireless e 10 W inversa

- Connettività: 5G, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2, NFC

- Audio: due altoparlanti stereo, no jack

- Dimensioni e peso: 152,70mm x 69,90mm x 8,16mm, 180 grammi

Xiaomi 12X

- Display: AMOLED da 6,28", risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh 120 Hz, luminosità di picco 1.100 nit, sensore impronte sotto lo schermo

- Processore: Qualcomm Snapdragon 870

- Memoria: 8 GB di Ram + 256 GB di storage non espandibile

- Fotocamere posteriori: principale da 50 MP con grandangolo, 13 MP con ultra-grandangolo, 5 MP macro

- Fotocamera anteriore: 32 MP

- Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 W

- Connettività: 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC

- Audio: due altoparlanti stereo, no jack

- Dimensioni e peso: 152,70mm x 69,90mm x 8,16mm, 176 grammi

Xiaomi 12 Pro

- Schermo: LTPO Super AMOLED da 6,7", risoluzione QHD+ (1.440 x 3.200 pixel), refresh 120 Hz, luminosità di picco 1.500 nit, sensore impronte sotto lo schermo

- Processore: Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm

- Memoria: 8+256 GB, 12+256 GB, non espandibile

- Fotocamere posteriori: 50 MP grandangolo, 50 MP ultra-grandangolo, 50 MP teleobiettivo 2x

- Fotocamera anteriore: 32 MP

- Batteria: 4.600 mAh con ricarica rapida 120 W cablata, 50 W wireless, 10 W inversa

- Connettività: 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2, NFC

- Audio: quattro speaker stereo, no jack

- Dimensioni e peso: 163,60mm x 74,60mm x 8,16mm, 205 grammi

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 arriveranno sul mercato italiano a partire da domani, 16 marzo presso Xiaomi Store Italia, le principali catene di elettronica di consumo e presso i principali operatori telefonici, mentre Xiaomi 12 sarà disponibile presso Xiaomi Store Italia e le principali catene di distribuzione. A partire dal 24 marzo tutti i prodotti saranno disponibili anche su mi.com e Amazon.

Xiaomi 12 Pro sarà disponibile in due versioni, 8GB+256GB, 12GB+256GB, rispettivamente al prezzo di 1099,9 euro e 1199,9 euro. Xiaomi 12 sarà disponibile nella variante da 8GB+128GB e da 8GB+256GB al prezzo di 799,9 euro e 899,9 euro. Xiaomi 12X sarà invece acquistabile al prezzo di 699,9 euro nella variante unica da 8GB+256GB.

Offerte lancio

Chi acquisterà Xiaomi 12 Pro da 12GB+256GB entro il 30 aprile in qualsiasi punto vendita aderente all?iniziativa riceverà in bundle il nuovo Xiaomi Watch S1, coloro che sceglieranno invece Xiaomi 12 da 8GB+256GB lo acquisteranno in bundle con Xiaomi Watch S1 Active. Anche per Xiaomi 12X ci sarà una promo di lancio, valida esclusivamente su mi.com e Amazon, valida per 48 ore a partire dalle ore 13.00 del 24 marzo. L?offerta prevede l?acquisto del prodotto al prezzo di 599,9 euro.