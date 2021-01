Xiaomi Mi Watch arriva in Italia a 129 euro

Arriva ufficialmente in Italia il Mi Watch, il primo smartwatch di Xiaomi. Mi Watch include 117 diverse modalità di esercizio, con funzioni e programmi dedicati alle diverse discipline, un display ad alta risoluzione, GPS e una batteria a lunga durata. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare uno stile essenziale e un design compatto.

“Dopo il travolgente successo della serie Mi Band, finalmente portiamo sul mercato italiano il tanto atteso Mi Watch” - ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Siamo felici di poter ora offrire ai nostri Mi Fan e a tutti gli appassionati di tecnologia uno smartwatch dal design leggero, dotato di una tecnologia all’avanguardia e pensato per promuovere stili di vita di ogni tipo, dai più sportivi fino ai fashion addicted.”

Mi Watch: caratteristiche e specifiche tecniche

Mi Watch è dotato di un display AMOLED da 1,39”, di un tasto Sport sul lato e di diversi sensori che offrono i parametri chiave per la salute come la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue. Per quanto riguarda l'autonomia, dopo due ore di ricarica, è possibile ottenere una durata della batteria pari a 16 giorni.

Inoltre, Mi Watch supporta una serie di funzioni tra cui oltre 100 diversi stili di visualizzazione, una modalità di funzione remota della fotocamera, emoji native sulle notifiche, controllo vocale e altro ancora.

Mi Watch: prezzo e versioni

Mi Watch è già acquistabile in tre diverse colorazioni (Beige, Black e Navy Blue) al prezzo di 129,99 euro.

Scopri di più su Amazon.it