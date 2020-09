Xiaomi POCO X3 NFC: un completo smartphone low cost

Da POCO, brand del gruppo Xiaomi, arriva il nuovo X3 NFC, uno smartphone completo, elegante e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Smartphone dall’elevata potenza, dal design curato e dalle interessanti caratteristiche tecniche a partire dall’ampio display da 6,67 pollici Full HD dotato di refresh rate a 120 Hz. Caratteristica che consente un’elevata fluidità nei menù, nelle app e nei giochi compatibili. Schermo dai bordi sottili, con un piccolo foro nella parte alta dedicato alla camera frontale.

Curata anche la sezione fotografica con quattro camere posteriori e sensore principale da ben 64 MP. Interessante anche la capiente batteria da 5.160 mAh, con ricarica rapida.

Di seguito tutte le caratteristiche tecniche del nuovo Xiaomi POCO X3 NFC:

-Processore: Qualcomm Snapdragon 732G

-Display: IPS, Full HD+ da 6,67” con refresh rate dinamico a 120Hz

-Memoria: 6 GB di Ram e 64GB/128 GB di storage

-Fotocamere posteriori: principale da 64 megapixel Sony, 13 megapixel super wide e due camere da 2 megapixel (macro e depth)

-Fotocamera frontale: da 20 MP

-Connettività: Dual Sim 4G LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, USB Type-C, GPS, jack da 3,5mm, NFC

-Batteria: 5.160 mAh, con ricarica rapida

-Dimensioni e peso: 165,3 x 76,8 x 9,4 mm, 215 g

Infine i prezzi, l’X3 è attualmente acquistabile in promozione lancio su Amazon.it . Si parte dalla versione con 64GB di memoria interna a 199,90 euro, anziché a 229,90 euro, in offerta a partire dalle ore 13 di oggi (per sole 24 ore). Il modello con 128GB è, invece, proposto a 249,90 euro, anziché a 269,90 euro, per tutto il mese di settembre.

Scopri di più su Amazon.it