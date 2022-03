Xiaomi POCO X4 Pro 5G: un nuovo e completo smartphone in offerta lancio

POCO, brand di Xiaomi, ha annunciato il lancio di POCO X4 Pro 5G durante il Mobile World Congress Barcellona 2022.

Cellulare dalle interessanti caratteristiche come il display AMOLED 120Hz, la fotocamera da 108MP, il processore Snapdragon 5G e ricarica super rapida da 67W.

Scendendo nel dettaglio, il grande schermo AMOLED DotDisplay da 6,67” di POCO X4 Pro 5G vanta una risoluzione 2400x1080 Full HD+ e offre un refresh rate a 120Hz per un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

POCO X4 Pro 5G ha, inoltre, un sensore principale da 108MP, un obiettivo ultra-wide da 8MP e una microcamera da 2MP sul retro, mentre sul fronte si trova un sensore da 16MP. POCO X4 Pro 5G è dotato di una serie di funzionalità come l'opzione selfie panoramico per assicurarsi che tutti vengano inquadrati, a prescindere da quanto grande sia il gruppo, e offre anche le modalità slow motion, dual-video, video time-lapse, super macro e movie filter.

Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 695 5G basato sulla tecnologia di produzione a 6nm e una velocità fino a 2.2GHz. Oltre a 8GB di RAM, POCO X4 Pro 5G offre 3GB extra grazie alla Dynamic RAM Expansion Technology e 256 GB di memoria.

Con la batteria da 5.000mAh, gli utenti possono navigare e giocare tutto il giorno, avendo più di 15 ore di riproduzione video e 191 ore di musica in riproduzione. Grazie alla ricarica turbo da 67W, POCO X4 Pro 5G può ricaricarsi del 70% in soli 22 minuti e può essere caricato completamente in soli 41

minuti.

Prezzi e disponibilità

POCO X4 Pro 5G è disponibile da oggi in offerta lancio su Amazon a 299 euro (versione 8GB + 256GB con sconto del 9% e coupon da 20 euro).

