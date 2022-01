Xiaomi Redmi Note 11 Series: in arrivo 4 nuovi smartphone di fascia media

Xiaomi annuncia oggi la nuova serie Redmi Note 11 formata da quattro smartphone: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S e Redmi Note 11. Con caratteristiche sempre più performanti, la serie Redmi Note 11 vanta nuovi e potenti aggiornamenti del comparto fotografico, della velocità di ricarica, del display e a livello di processori.

Smartphone dotati di ampi display AMOLED Full HD+, fino a 6,67 pollici, e avanzate sezioni fotografiche con sensori fino a 108 MP. Cellulari che vantano anche un'estetica curata con sottili cornici attorno allo schermo e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida fino a 67 W (50% in 15 minuti).

Di seguito le caratteristiche complete dei nuovi Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S e Redmi Note 11.

Redmi Note 11 Pro 5G

- Schermo: AMOLED 6,67" Full HD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz

- Processore: Qualcomm Snapdragon 695

- Memoria (Ram e storage): 6/64GB, 6/128GB, 8/128GB - memoria interna espandibile fino a 1TB

- Connettività: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, IR, jack da 3,5mm, GPS, dual Sim

- Fotocamera anteriore: 16MP, inserita in un foro nel display

- Fotocamere posteriori: principale 108MP Samsung, ultra grandangolare 8MP, macro 2MP

- Batteria: 5.000mAh, ricarica rapida 67W (50% in 15 minuti)

- Sistema operativo: MIUI 13 basato su Android 11

- Dimensioni e peso: 164,19x76,1x8,12 mm per 202g

- Colori: Graphite Gray, Polar White, Atlantic Blue

Redmi Note 11 Pro

- Schermo: AMOLED 6,67" Full HD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz

- Processore: MediaTek Helio G96

- Memoria: 6/64GB, 6/128GB, 8/128GB, memoria interna espandibile fino 1TB

- Connettività: 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, IR, USB-C, jack da 3,5mm, GPS, dual Sim

- Fotocamerea anteriore: 16MP, inserita in un foro nel display

- Fotocamere posteriori: principale 108MP Samsung, ultra grandangolare 8MP, macro 2MP, profondità 2MP

- Batteria: 5.000mAh, ricarica rapida 67W (50% in 15 minuti)

- Sistema operativo: MIUI 13 basato su Android 11

- Dimensioni e peso: 164,19x76,1x8,12mm per 202g

- Colori: Graphite Gray, Polar White, Star Blue

Redmi Note 11S

- Schermo: AMOLED 6,43" Full HD+ con frequenza di aggiornamento fino a 90Hz

- Processore: MediaTek Helio G96

- Memoria: 6/64GB, 6/128GB, 8/128GB, memoria interna espandibile fino a 1TB

- Connettività: 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC, IR, jack da 3,5mm, GPS, dual Sim

- Fotocamera anteriore: 16MP, inserita in un foro nel display

- Fotocamere posteriori: principale 108MP Samsung, ultra grandangolare 8MP, macro 2MP, profondità 2MP,

- Batteria: 5.000mAh, ricarica rapida 33W (ricarica completa in un'ora)

- Sistema operativo: MIUI 13 basato su Android 11

- Dimensioni e peso: 159,87x73,87x8,09 mm per 179g

- Colori: Graphite Gray, Twilight Blue, Pearl White

Redmi Note 11

- Schermo: AMOLED 6,43" Full HD+ con frequenza di aggiornamento fino a 90Hz

- Processore: Qualcomm Snapdragon 680

- Memoria: 4/64GB, 4/128GB, 6/128GB, memoria interna espandibile fino a 1TB

- Connettività: 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, jack da 3,5mm, GPS, dual Sim

- Fotocamera anteriore: 13MP, inserita in un foro nel display

- Fotocamere posteriori: principale 50MP, ultra grandangolare 8MP, macro 2MP, profondità 2MP

- Batteria: 5.000mAh, ricarica rapida 33W (ricarica completa in un'ora)

- Sistema operativo: MIUI 13 basato su Android 11

- Dimensioni e peso: 159,87x73,87x8,09mm per 179g

- Colori: Graphite Gray, Twilight Blue, Star Blue

Disponibilità sul mercato

Redmi Note 11 insieme a Redmi Note 11S saranno disponibili in Italia a partire da metà febbraio. Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi Note 11 Pro saranno disponibili in Italia a partire da marzo. I prezzi saranno comunicati contestualmente all’arrivo dei prodotti sul mercato.