Zens Puk 'n Play: caricabatterie senza fili da incasso

Da Zens un caricabatterie wireless da incasso che si installa in un attimo e non rovina i mobili

Oggi la ricarica wireless è sempre più diffusa su smartphone e auricolari senza fili. I caricabatterie wireless diventano così la soluzione per chi cerca praticità, comodità ed estetica.

Se il look è l’aspetto più importante, l’ipotesi migliore è acquistare un caricabatterie wireless built-in, ovvero a incasso: nati per l’installazione in ambienti pubblici, come quelli integrati nei desk degli aeroporti o delle aree relax dei centri commerciali, sono diventati opzioni interessanti anche per la casa, laddove possono essere integrati all’interno di tavoli, mensole, scrivanie e comodini, ovunque ci venga comodo appoggiare il telefono per ricaricarlo, di notte ma anche di giorno.

Con il suo built-in Wireless Charger Puk ‘n Play (disponibile nelle versioni da 10W e 15W), Zens ha pensato a chi cerca un prodotto tecnicamente impeccabile, magari a supporto del proprio smart working, semplice da installare e soprattutto poco invasivo. A differenza di dispositivi analoghi, il PuK ‘n Play di Zens richiede solo un minuscolo foro da 8 mm per essere integrato nell’arredamento esistente, un’attività che non solo può essere svolta facilmente in modalità fai da te e senza intervento di personale qualificato, ma minimizzando il rischio di errore e senza rovinare i mobili. Inoltre, nonostante la semplicità di installazione, il dispositivo ha un design ultrasottile da appena 5 mm, così da essere quasi trasparente rispetto al look e alle linee della propria scrivania; ulteriore elemento di interesse per chi ha intenzione di modernizzare il proprio setup domestico e/o lavorativo riducendo al minimo l’impatto estetico dell’operazione.

Distribuito in Italia da Attiva, Zens Puk ‘n Play Wireless charger è un caricabatterie compatibile con tutti i device che supportano lo standard di ricarica senza fili Qi e supporta la ricarica rapida di iPhone e degli smartphone Samsung. L’alimentatore, con tanto di cavo da 2 metri di lunghezza, è compreso nella confezione.

Prezzi e disponibilità

Il prodotto sarà disponibile a partire da agosto con prezzo al pubblico di 49,99 euro per la versione da 10w e di 69,99 euro per la versione da 15W.