ZTE Axon 20 5G: un nuovo smartphone con una rivoluzionaria camera frontale

In arrivo in Europa il primo smartphone con fotocamera anteriore invisibile

Lo ZTE Axon 20 5G è il primo smartphone al mondo con fotocamera frontale inserita sotto al display.

Fotocamera anteriore, quindi, invisibile ed installata sotto un ampio schermo con tecnologia OLED.

Soluzione che ha richiesto all'azienda cinese oltre 20 mesi di ricerca e sviluppo necessari per realizzare tutta una serie di innovative tecnologie come nuovi materiali trasparenti e pellicole organiche e inorganiche per permettere alla luce di poter passare attraverso lo schermo.

Fotocamera sotto al display che ha consentito di realizzare uno smartphone dalle cornici ultra sottili, privo di fori sullo schermo, notch o altre soluzioni classiche finora impiegate per alloggiare la camera frontale.

Di seguito le caratteristiche tecniche complete dello ZTE Axon 20 5G:

-Display: 6,92", Full HD+ (2460x1080 pixel), OLED, 10-bit, 90 Hz

-Processore: Qualcomm Snapdragon 765G

-Memoria: 6/8GB di RAM - 64/128/256GB di storage espandibile

-Fotocamera posteriore quadrupla: principale da 64MP, 8MP con ottica ultra grandangolare con angolo di visione di 119°, 2MP macro e 2MP bokeh

-Fotocamera anteriore (sotto il display): 32MP

-Batteria: 4.220 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W

-Connettività: 5G, 4G, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5, GPS, USB Type-C, NFC

-Sensore di impronte: integrato nel display

-Dimensioni e peso: 172,1 x 77,9 x 7,9 mm, 198 grammi

-Sistema operativo: MiFavor 10.5 UI basato su Android 10

Lo ZTE Axon 20 5G sarà disponibile dal prossimo 21 dicembre in Europa e in altri mercati internazionali ad un prezzo ancora da definire.