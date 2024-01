Black Friday: circa 3 milioni di italiani sono stati truffati

Secondo un sondaggio di NordVPN, in passato quasi il 20% degli italiani ha subito una truffa mentre faceva shopping online. Inoltre, il sondaggio ha anche mostrato che 1 italiano su 4 ha subito una truffa o un raggiro mentre faceva shopping per il Black Friday o il Cyber Monday. In totale, si tratta di quasi tre milioni di italiani.

“Il messaggio principale che vogliamo far passare è che se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, o se vengono richieste molte informazioni personali per ottenere uno sconto, probabilmente si tratta di una truffa”, ha dichiarato Adrianus Warmenhoven, esperto di cybersecurity di NordVPN.

Nove persone su dieci sono pronte a rivelare informazioni private in cambio di uno sconto

Il 94% degli italiani è disposto a fornire qualche dato personale per ricevere regali, bonus, sconti o servizi gratis.

Di tutti gli italiani coinvolti nel sondaggio, il 4% è pronto a rivelare dettagli sulla propria carta di credito, il 13% il codice fiscale e l’8% rivelerebbe dove lavora. Il 7% arriverebbe a rivelare i nomi dei propri figli pur di ottenere uno sconto aggiuntivo.

Il sondaggio è stato commissionato da NordVPN e condotto dal 16 al 27 ottobre 2023. I soggetti coinvolti sono persone maggiorenni e residenti in Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Germania, Spagna, Olanda, Polonia, Svezia, Italia, Austria e Svizzera, parte di un campione di utenti Internet. Sono state intervistate 1.000 persone per Paese, con l’eccezione di Spagna (800) e Svizzera (800).

Come puoi proteggerti dalle truffe quando fai shopping online

- Fornisci solo le informazioni necessarie. Un sito serio e affidabile chiederà solo le informazioni necessarie per completare la transazione ed effettuare la spedizione.



- Verifica che l’URL sia corretto. Assicurati che il negozio online sul quale ti trovi sia quello giusto, o correrai il rischio di fornire le informazioni sulla tua carta di pagamento a “n1ke.com.” invece che a “Nike.com”. Un piccolo cambiamento all’URL spalanca la porta ad hacker e truffatori per diversi tipi di attacchi informatici.



- Attenzione agli URL abbreviati. Se ti imbatti in una pubblicità che propone un'offerta con un URL abbreviato, prova a dare un’occhiata al sito dell’azienda, inserendo l’indirizzo manualmente. Se non riesci a trovare l’offerta, potresti aver sventato una truffa.



- Evita di fare acquisti quando sei collegato a reti Wi-Fi pubbliche. Di solito è meglio evitare di fare acquisti quando si è connessi a reti Wi-Fi pubbliche, visti i bassi standard di sicurezza e la presenza di hacker alla ricerca di connessioni facili da violare. Se non hai altre alternative, le VPN rappresentano un ottimo strumento per cifrare la connessione e proteggere i tuoi dati.



- Usa strumenti protettivi quando fai shopping online. Così come gli hacker usano l’IA per automatizzare i loro attacchi, gli utenti possono usare strumenti simili per identificare siti web pericolosi o a rischio.



- Controlla l’estratto conto con frequenza. Uno dei modi migliori per verificare che non sei stato vittima di un raggiro, è monitorare con costanza il bilancio del proprio conto bancario. Così facendo, è possibile non solo tenere traccia di tutti gli acquisti e delle spese ma anche reagire in maniera veloce in caso di transazioni sospette.