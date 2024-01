Natale: crescono le truffe legate ai servizi di spedizione

Le feste natalizie hanno offerto ai cybercriminali nuove opportunità di truffa. Proprio in questo periodo, a partire dal Black Friday a fine novembre, il numero di acquisti online e di spedizioni si è alzato vertiginosamente e con esso le truffe. Gli italiani, infatti, preferiscono acquistare online poiché è ritenuto il canale più rapido, tanto che si stima che il 2,26% del PIL sia speso per beni di consumo online.

I truffatori online si sono spostati su leve strettamente connesse a eventi come il Black Friday, il Cyber Monday e Natale, giocando soprattutto sull’urgenza del cliente di ricevere il proprio pacco: è questo il caso dei servizi di spedizione, fenomeno che sta colpendo i servizi dedicati ai corrieri.

Ermes Browser Security ha evidenziato come, nel solo mese di Novembre 2023, siano state create quasi 2.000 nuove pagine di phishing inerenti al comparto dei servizi della logistica.

Si tratta di una tecnica subdola che prevede l'invio di e-mail apparentemente legittime alle vittime scelte, ingannandole in modo che rivelino informazioni personali - dati bancari, attivino link dannosi o scarichino allegati infetti.

Guai a inserire i propri dati personali o le coordinate bancarie poiché nessun corriere chiederà mai di verificare o di rivedere la spedizione per dei costi aggiuntivi. I malintenzionati giocano infatti su due fronti, da un lato la verosimiglianza, poiché ricevere messaggi o mail con “la tua spedizione è in consegna” o “ci sono problemi con il tuo pacco” è una comunicazione verosimile che si pensa possa provenire da fonti affidabili anche quando non lo è; dall’altro invece l’intelligenza artificiale offre ai truffatori un grande vantaggio nel perfezionare le comunicazioni ingannevoli, riducendo gli errori nella realizzazione delle truffe. In questo senso, infatti, l’intelligenza artificiale colma il divario tra i truffatori alle prime armi e quelli più esperti, creando così un vantaggio competitivo mai avuto prima.