AirPods Pro: le cuffie di Apple a meno di 190 euro

Sono in offerta da qualche tempo, le cuffie in-ear AirPods Pro: auricolari completamente senza fili come le AirPods, ma dotati di cuscinetti in silicone morbidi e flessibili, in tre diverse misure, che aumentano l’isolamento acustico evitando anche la caduta delle cuffie.

Gli AirPods Pro sono, inoltre, resistenti al sudore e all’acqua e vantano anche un sofisticato sistema di cancellazione attiva del rumore. Tecnologia che utilizza due microfoni combinati ad un avanzato software per eliminare i fastidiosi rumori di fondo.

Il primo microfono è rivolto verso l’esterno e rileva il rumore ambientale. Gli AirPods Pro producono, quindi, un suono equivalente e opposto che cancella il rumore di fondo prima che raggiunga l’orecchio dell’ascoltatore. Un secondo microfono rivolto verso l’interno percepisce i suoni trasmessi verso l’orecchio, consentendo agli AirPods Pro di cancellare il rumore residuo rilevato dal microfono. La cancellazione del rumore adatta in modo continuo il segnale audio 200 volte al secondo.



Gli AirPods Pro offrono anche un’elevata qualità audio grazie all’equalizzazione adattiva, che regola automaticamente le basse e le medie frequenze della musica in base alla forma del singolo orecchio, per un’esperienza di ascolto ricca e coinvolgente.

Ricordiamo anche la modalità Trasparenza che offre la possibilità di ascoltare i brani preferiti senza perdere i suoni dell’ambiente circostante; è ideale per avvertire i suoni del traffico mentre si fa jogging o gli annunci in stazione mentre si aspetta il treno.



Passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza è semplice e lo si può fare direttamente sugli AirPods Pro utilizzando un innovativo sensore di pressione sullo stelo. Il sensore di pressione permette anche di riprodurre, mettere in pausa o saltare le tracce con estrema semplicità e rispondere o riagganciare le chiamate.



Le dimensioni compatte e le prestazioni degli AirPods Pro sono rese possibili da un rivoluzionario design SiP (System in Package) con chip H1 progettato da Apple. L’H1 è dotato di 10 core audio e si occupa anche di attivare Siri. La bassissima latenza di elaborazione audio dell’H1 consente di cancellare il rumore in tempo reale, offrire un suono di alta qualità attraverso la tecnologia adattiva e fare richieste a Siri senza usare le mani, tutto in una volta.



Gli AirPods Pro hanno la stessa autonomia degli AirPods, con cinque ore di ascolto ininterrotte. In modalità di cancellazione attiva del rumore, gli AirPods Pro offrono fino a quattro ore e mezza di ascolto e fino a tre ore e mezza di conversazione con una singola carica. Con qualche ricarica extra attraverso la custodia di ricarica wireless, si ottengono oltre 24 ore di ascolto o più di 18 ore di conversazione.

Ricaricare è semplicissimo: basta posizionare la custodia degli AirPods su un tappetino di ricarica certificato Qi o usare la porta Lightning.



Gli AirPods Pro sono attualmente acquistabili in offerta ad un prezzo di 189,04 euro (prezzo 199 euro con un ulteriore sconto al checkout di 9,96 euro).

Scopri di più su Amazon