Amazon annuncia la nuova di Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e l’arrivo di Fire Tv Cube in Italia

Con oltre 100 milioni di dispositivi venduti in tutto il mondo, i clienti di Fire TV guardano contenuti in streaming per miliardi di ore ogni mese. Amazon ha ora migliorato ulteriormente Fire TV attraverso la nuova generazione di Fire TV Stick e la nuovissima Fire TV Stick Lite; oltre ad introdurre una nuova interfaccia ancora più personalizzata. Arriva, inoltre, Fire TV Cube.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dei nuovi prodotti.

Fire TV Stick ora è il 50% più potente con la tecnologia HDR e supporto Dolby Atmos: a soli 39,99 euro

La nuovissima Fire TV Stick è dotata di un processore quad-core da 1,7 GHz migliorato che la rende il 50% più potente rispetto all’ultimo modello. La nuova Fire TV Stick offre una riproduzione in streaming più rapida con risoluzione 1080p a 60 fps e compatibilità con la tecnologia HDR. Il WiFi dual-band e la doppia antenna supportano la connessione a reti a 5 GHz per uno streaming più stabile e meno interruzioni di connessione. Fire TV Stick è dotata anche di audio Dolby Atmos per riprodurre un suono avvolgente grazie a contenuti e ad altoparlanti compatibili, e di un telecomando vocale Alexa con pulsanti per l’accensione, la regolazione del volume e la disattivazione dell'audio per un facile controllo di TV, soundbar e ricevitori A/V. La nuova Fire TV Stick offre prestazioni migliorate consumando il 50% in meno di energia rispetto ai modelli precedenti.

Fire TV Stick Lite: streaming Full-HD conveniente, a soli 29,99 euro

Fire TV Stick Lite è un modo nuovo - e ancora più conveniente - di poter riprodurre contenuti in streaming con risoluzione Full HD. É il 50% più potente del modello precedente ed è dotata del supporto per la tecnologia HDR. Fire TV Stick Lite è dotata, inoltre, di Alexa Voice Remote Lite, un telecomando semplificato che consente di utilizzare la voce per cercare, avviare e controllare i contenuti.

Fire TV Cube: la Fire TV più veloce e potente

Arriva in Italia, Fire TV Cube: un set top box esterno da posizionare di fianco al televisore che include le funzionalità di un Echo e di una Fire TV 4K.

Dotato di un processore hexa-core ultra potente, Fire TV Cube offre un'interfaccia utente rapida e fluida, con accesso a Dolby Vision e contenuti 4K Ultra HD fino a 60 fps. Fire TV Cube supporta la tecnologia HDR, con Dolby Vision e HDR 10+, oltre all’audio Dolby Atmos.

Fire TV Cube offre un riconoscimento vocale a lungo raggio, con otto microfoni e una tecnologia di beamforming avanzata che combina i segnali dei singoli microfoni per eliminare il rumore, il riverbero, eventuali contenuti in riproduzione e persino ulteriori conversazioni che avvengono in contemporanea per assicurarsi che Alexa senta chiaramente la richiesta mentre è posizionata accanto alla TV. Grazie al supporto del nuovo potente processore, è possibile cercare e riprodurre contenuti usando solo la voce. Al momento del lancio, app di streaming come Prime Video, Netflix, YouTube e ARTE supporteranno controlli vocali in-app migliorati. Dall'altra parte della stanza, basterà dire semplicemente “Alexa, fai partire La fantastica signora Maisel”, “Alexa, accendi la TV”, “Alexa, alza il volume” e Alexa risponderà alla richiesta.

Inoltre, Fire TV Cube utilizza la tecnologia a infrarossi multidirezionale, protocolli basati su cloud e HDMI CEC che, combinati con Alexa, consentono di controllare la TV, la soundbar, il ricevitore A/V e altri dispositivi domestici intelligenti compatibili. Fire TV Cube ti consente anche di cambiare gli ingressi sui televisori compatibili. Con l'altoparlante integrato, Fire TV Cube consente inoltre di controllare il tempo, ascoltare le notizie e molto altro, anche a TV spenta.

Una nuova interfaccia utente di Fire TV personalizzata

L'interfaccia utente di Fire TV è stata riprogettata per risultare più intuitiva, semplice e personalizzata. Il menù principale si trova ora al centro dello schermo per trovare più semplicemente quello che si sta cercando. È possibile passare direttamente al proprio servizio streaming preferito o scorrere velocemente le app supportate per dare un’occhiata al contenuto prima di avviare la riproduzione. Una nuovissima esperienza di ricerca rende più facile che mai scoprire fantastici film, programmi TV e altro ancora, con funzionalità di navigazione che consentono ricerche ampie e specifiche in base al genere (ad es. commedie, azione), alle categorie utili (ad es. bambini e famiglia) e altro ancora.

Alexa è al centro della nuova esperienza di Fire TV, con controlli vocali migliorati che permettono di accedere in modo semplice e immediato all’intrattenimento. Basterà dire semplicemente "Alexa, vai su Libreria" per sfogliare video e film. Attraverso i profili utente, Fire TV ora offre un'esperienza personalizzata per un massimo di sei membri di una famiglia, fornendo consigli sui contenuti individuali, cronologia di visualizzazione, elenchi di controllo, impostazioni preferite e altro ancora. La modifica dei profili utente può avvenire in modo semplice e immediata dicendo "Alexa, passa al mio profilo". Dopo la configurazione iniziale, Alexa riconoscerà automaticamente la voce e passerà al profilo del cliente.

Alexa diventa ogni giorno più intelligente e l'interfaccia utente riprogettata di Fire TV permette di accedere a una schermata “Scopri Alexa” che mostra tutte le funzionalità di Alexa e aiuta a visualizzare il meteo, l’andamento della borsa e altro ancora. È possibile anche visualizzare e controllare i dispositivi smart collegati alla propria casa. Inoltre, Fire TV Cube potrà essere utilizzato per le videochiamate con Alexa, collegando una webcam Logitech compatibile per rimanere in contatto con amici e familiari sullo schermo più grande di casa tua. La videochiamata Alexa sarà disponibile entro la fine dell'anno.

Prezzi

La nuovissima Fire TV Stick è ordinabile a 39,99 euro.

Fire TV Stick Lite costa 29,99 euro.

Fire TV Cube è disponibile a 119,99 euro.



