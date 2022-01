Apple Beats Fit Pro: completi auricolari ottimi anche per il fitness

Oggi Beats (brand di Apple) annuncia i Beats Fit Pro, completi auricolari ad alte prestazioni e dal design innovativo.

Grazie alla massima vestibilità e al comfort totale, i Beats Fit Pro rappresentano un`ottima soluzione per gli appassionati di fitness. Offrono tre diverse modalità di ascolto, la funzione automatica di Play/Pausa, sono resistenti al sudore e all'acqua e dotati delle avanzate funzionalità offerte dal chip Apple H1.

Design innovativo e vestibilità

Grazie al design delle alette flessibili, i Beats Fit Pro aderiscono perfettamente al tuo orecchio, anche durante gli allenamenti più duri, e garantiscono prestazioni acustiche eccellenti e senza interruzioni. Queste alette uniche sono state modellate digitalmente in base alle misurazioni di migliaia di orecchie per ottenere la combinazione perfetta di un materiale morbido e pieghevole, avvolto attorno a un'anima rigida, che garantisce gradevole aderenza e stabilità con orecchie di ogni forma e dimensione.

Esperienza acustica senza rivali

I Beats Fit Pro usano un trasduttore progettato appositamente, in grado di offrire un suono robusto in un piccolo spazio, mentre un sistema di ventilazione innovativo minimizza le distorsioni attraverso il diaframma flessibile. L'innovativa architettura acustica dei Beats Fit Pro offre un suono potente, puro, nitido e bilanciato.

Auricolari con tre modalità di ascolto. Quando è in uso la cancellazione attiva del rumore (ANC), i microfoni rivolti verso l'esterno e quelli rivolti all'interno collaborano per bloccare continuamente i rumori ambientali, grazie a un filtro che si adatta dinamicamente all’ambiente circostante. La funzione ANC rileva in modo continuo i rumori ambientali, fino a 200 volte al secondo, li isola e li elimina in tempo reale. E quando desideri sentire cosa accade intorno a te, usa il pulsante “b” per passare facilmente alla modalità Trasparenza. Quando sia l'ANC che la modalità Trasparenza sono disattivate, entra in funzione l'EQ adattiva. Grazie all'audio computazionale di Apple, il microfono rivolto verso l'interno di ciascun auricolare ascolta il suono e ottimizza automaticamente le basse e medie frequenze in base alla forma del tuo orecchio, per una qualità audio superiore.

L'Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa offre un'esperienza avvolgente con i contenuti registrati in 5.1, 7.1, e Dolby Atmos. I giroscopi e gli accelerometri sia nei Beats Fit Pro che nell'iPhone o iPad sono usati per rilevare sia il movimento della tua testa sia quello del dispositivo, e mettono a confronto i dati di movimento. Il campo sonoro viene quindi rimappato affinché resti ancorato al dispositivo mentre tu muovi la testa.

Connessione e controlli

La tecnologia Bluetooth di Classe 1 garantisce un raggio d’azione più ampio e un’eccezionale efficacia di trasmissione, assicurando connettività affidabile e meno perdite di connessione. I Beats Fit Pro sono dotati di sensori ottici per riprodurre le tracce automaticamente, quando metti gli auricolari nell’orecchio, e metterle in pausa quando li rimuovi. Il pulsante "b" consente di controllare la musica (metterla in pausa, passare alla traccia successiva o precedente), gestire le chiamate e passare da una modalità di ascolto all'altra.

Durante le chiamate, gli auricolari utilizzano i microfoni beamforming per riconoscere la tua voce e si avvalgono di un microfono interno e di un accelerometro vocale per bloccare i rumori esterni e offrire un'esperienza naturale durante la conversazione con il tuo interlocutore.

Il chip Apple H1 offre agli utenti di iPhone e iPad un'esperienza fluida e integrata, che include l'abbinamento con un tocco, un test dei copriauricolari che garantisce una perfetta aderenza, il passaggio automatico tra i dispositivi iCloud, la condivisione dell'audio, i comandi vocali "Ehi Siri" e la funzione Dov'è su iOS.4

Durata della batteria e custodia

I Beats Fit Pro uniscono innovazione e dimensioni ridotte a una batteria ad altissime prestazioni. Quando l'ANC o la modalità Trasparenza sono attivate, i Beats Fit Pro garantiscono fino a 6 ore di ascolto per auricolare. La custodia tascabile si ricarica tramite USB-C e fornisce altre 21 ore di autonomia, per un ascolto combinato fino a 27 ore. Con l'Equalizzazione adattiva attivata, ciascun auricolare ha 7 ore di ascolto e 30 ore di ascolto in combinazione con la custodia. Quando vai di fretta, grazie a Fast Fuel, con 5 minuti di ricarica hai ancora 1 ora di ascolto.

App Beats e compatibilità con Android

I Beats Fit Pro sono compatibili con i telefoni Android. Scaricando l'app Beats per Android, puoi facilmente configurare i tuoi auricolari con l'abbinamento con un tocco. Puoi passare facilmente da una modalità di ascolto all’altra direttamente dall'app, oppure personalizzando il pulsante "b" su uno degli auricolari o attivando l'assistente vocale.

Prezzi e disponibilità

È possibile preordinare i Beats Fit Pro a partire dal 24 gennaio a 229,95 € su apple.com e presso i rivenditori partner come Amazon.

