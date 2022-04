Super Offerta Apple: le ottime cuffie AirPods Max scontate del 36%

Le AirPods Max sono oggi in offerta su Amazon a 399 euro, con uno sconto del 36% ed un risparmio di ben 229 euro sul prezzo di listino.

Non manca la possibilità di acquistare la protezione aggiuntiva AppleCare+, per due anni, a 59 euro e la spedizione veloce per gli utenti Prime.

Le AirPods Max utilizzano un driver dinamico da 40 mm e sono dotate del chip H1 che rende possibile un’esperienza di ascolto che include equalizzatore adattativo, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e audio spaziale.

Cancellazione attiva del rumore: le AirPods Max offrono un sound immersivo grazie alla cancellazione attiva del rumore, che consente agli utenti di concentrarsi unicamente su ciò che stanno ascoltando. Ogni cuscinetto auricolare è dotato di tre microfoni rivolti verso l’esterno per rilevare i rumori ambientali, mentre un microfono all’interno del cuscinetto monitora il suono che arriva all’orecchio dell’utente.

Queste cuffie utilizzano un equalizzatore adattativo per regolare il suono in base all’indossabilità e alla tenuta dei cuscinetti auricolari misurando il segnale audio inviato all’utente e regolando le frequenze medio-basse in tempo reale.

Modalità Trasparenza: con le AirPods Max, gli utenti possono passare alla modalità Trasparenza per ascoltare simultaneamente la musica e i rumori dell’ambiente circostante.

Audio spaziale: le AirPods Max utilizzano l’audio spaziale con monitoraggio dinamico della testa per collocare i suoni praticamente in qualsiasi punto dello spazio, così da offrire un’esperienza immersiva, da cinema, per contenuti registrati in 5.1, 7.1 e Dolby Atmos.

Queste cuffie rilevano automaticamente quando l’utente le sta indossando grazie ai sensori ottici e di posizione. A quel punto avviano la riproduzione audio, che può essere messa in pausa semplicemente togliendo le cuffie o sollevando un cuscinetto auricolare.

Non dimentichiamo la Digital Crown, ispirata a quella dell’Apple Watch, che offre il controllo del volume e la possibilità di riprodurre e mettere in pausa l’audio, passare alla traccia successiva, rispondere o terminare telefonate e attivare Siri.

Le AirPods Max offrono un’autonomia della batteria fino a 20 ore di audio ad alta fedeltà, conversazione o riproduzione di film con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale abilitati.

Con lo switch automatico gli utenti possono passare facilmente da iPhone a iPad o Mac, e viceversa. Se stanno ascoltando musica da un Mac e ricevono una telefonata, possono infatti rispondere direttamente dal loro iPhone: le AirPods Max trasferiranno automaticamente l’audio da un dispositivo all’altro.

Gli utenti possono chiedere a Siri di riprodurre musica, avviare una telefonata, regolare il volume, ricevere indicazioni stradali e altro ancora.

Le AirPods Max sono dotate di una custodia Smart Case morbida e sottile che le mantiene in modalità a bassissimo consumo per contribuire a preservare la carica della batteria quando non sono utilizzate.

