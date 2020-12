Energy Sistem Home Speaker 4 Studio: la prova di un’elegante cassa Bluetooth low cost

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti di Energy Sistem; azienda spagnola che vanta un'ampia offerta di dispositivi audio per tutti i gusti, dalle torri audio come le Tower 5 g2, ad interessanti casse Bluetooth come la Home Speaker 8 Lounge.

Oggetto oggi della nostra prova è la sorella minore della Home Speaker 8 Lounge, la Home Speaker 4 Studio; un'elegante cassa Bluetooth per tutte le tasche, con una potenza di 35 Watt.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Energy Sistem Home Speaker 4 Studio.

Energy Sistem Home Speaker 4 Studio: design e caratteristiche tecniche

L’Home Speaker 4 Studio è una cassa Bluetooth dal design elegante e curato, con una buona qualità costruttiva. Spicca in particolare il raffinato rivestimento in tessuto che avvolge completamente la cassa, dotata di struttura interna in legno.

Passiamo al lato superiore in plastica dove troviamo i vari comandi per la gestione dell’unità ed una presa USB (protetta da uno sportellino in gomma) per la riproduzione di file Mp3 e Wav da memorie esterne, con una capacità fino a 128 GB.

Proseguiamo con il posteriore che ospita un generoso condotto reflex, l'antenna a filo della radio FM non rimovibile, la presa per un jack audio da 3,5 mm per il collegamento di sorgenti analogiche e la presa per l'alimentatore esterno.

Infine ricordiamo i 4 piedini in plastica, il piccolo display frontale dalla buona visibilità e le dimensioni pari a 315 x 157 x 195 mm, con un peso di 2,95 Kg.

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche. L’Home Speaker 4 Studio è un sistema 2.1 da 35 Watt, dotato di speaker con una frequenza di risposta di 30 Hz - 18 KHz.

Scendendo nel dettaglio, all'interno di questa cassa Bluetooth troviamo un woofer da 15 W, da 5.25" e 2 speaker full range con una potenza di 10 W ciascuno, da 3".

Non dimentichiamo il Bluetooth in versione 4.1, con codec SBC (assenti aptX e AAC), la Radio FM ed il piccolo telecomando di discreta qualità.



Energy Sistem Home Speaker 4 Studio: prestazioni e prezzo

Concludiamo la nostra recensione dell’Energy Sistem Home Speaker 4 Studio con l'analisi delle prestazioni audio. Discreto il fronte sonoro e la potenza, adatta per ambienti di medie dimensioni. Limitata la separazione dei canali stereo.

Abbastanza buone, in generale, le performance con voci naturali, alti definiti ma leggermente metallici e discreti medi un po’ aspri. Analoga valutazione per le basse frequenze, non profondissime.

Giudizio positivo sul collegamento Bluetooth che si è dimostrato sempre stabile, con un rapido riconoscimento delle periferiche collegate. Davvero un peccato il mancato supporto ai codec AAC ed aptX e la mancanza del microfono per il vivavoce da smartphone.

Concludiamo con il prezzo, l’Energy Sistem Home Speaker 4 Studio può essere acquistato a 70 euro.

