Energy Sistem Multiroom Portable WiFi: la recensione di un versatile sistema audio portatile

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta della vasta gamma di Energy Sistem, brand spagnolo specializzato in prodotti audio per tutte le tasche.

Oggetto oggi della nostra prova è il Multiroom Portable WiFi, un versatile sistema audio portatile dotato di WiFi e Bluetooth.

Un prodotto low cost accompagnato, inoltre, ad un'app per dispositivi mobili ricca di funzionalità.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio le caratteristiche dell’Energy Sistem Multiroom Portable WiFi.

Energy Sistem Multiroom Portable WiFi: design e caratteristiche tecniche

Il Multiroom Portable WiFi si presenta con un design moderno e curato. Una cassa con scocca in plastica, che tende purtroppo a trattenere molto le impronte, dotata di griglia anteriore in metallo e di una pratica maniglia ripiegabile.

Ricordiamo inoltre il piccolo display, molto inclinato e poco leggibile, e i vari tasti sul lato superiore che consentono il controllo dell'unità. Citiamo, in particolare, il comando per la gestione del semplice equalizzatore integrato con vari preset disponibili (Jazz, Pop, ecc).

Passiamo alle connessioni sul retro dove troviamo la presa di ricarica della batteria, da 2050 mAh, in formato Micro USB, una USB standard ed uno slot per Micro SD (per la riproduzione di file Mp3 su memorie esterne fino a 64 GB), un ingresso analogico ed un’uscita per le cuffie da 3,5 mm.

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche partendo dalla potenza complessiva di 25 Watt. All'interno dell’Energy Sistem Multiroom Portable WiFi troviamo due speaker da 1,5” da 5 watt ciascuno ed un subwoofer da 2,5” con una potenza di 15 Watt. Speaker con risposta in frequenza da 60 Hz a 20 KHz.

Non dimentichiamo la connettività wireless con WiFi n, Bluetooth 4.0 (privo di codec aptX) e compatibilità con Airplay e DLNA.

Infine le dimensioni pari a 14,5 x 34,6 x 13,7 cm e peso di 1,71 Kg.

Energy Sistem Multiroom Portable WiFi: app dedicata e piattaforma multiroom

Questo sistema audio è accompagnato dall'app dedicata Energy WiFi, in lingua inglese, disponibile sia per iOS che per Android. Applicazione utile al controllo della cassa e al collegamento in WiFi con il router attraverso una semplice procedura guidata.

Software che consente anche l'accesso alla nostra musica preferita presente su NAS (tramite DLNA), su smartphone e tablet, periferiche USB ed SD. Non manca, inoltre, la compatibilità con la riproduzione audio in WiFi di Spotify e delle radio digitali di TuneIn.

L’app Energy WiFi include anche una completa sezione dedicata alla riproduzione dei vari brani con il supporto alle copertine degli album.

Energy System ha, inoltre, realizzato un'ottima piattaforma per il multiroom che consente di eseguire simultaneamente lo stesso brano sui vari speaker dislocati nell'abitazione o di riprodurre una diversa sorgente in ogni stanza. Il produttore spagnolo ha sviluppato una piattaforma espandibile che supporta non solo l'Energy Multiroom Portable WiFi, ma anche Tower e prodotti audio compatti.

Energy Sistem Multiroom Portable WiFi: prestazioni e prezzo

Concludiamo la nostra prova dell’Energy Sistem Multiroom Portable WiFi con l’analisi delle sue prestazioni audio. Iniziamo dai bassi profondi e di buona qualità e proseguiamo con gli alti abbastanza dettagliati. Giudizio discreto sulle voci e sui medi che risultano leggermente metallici.

Ampio il fronte sonoro e buona la potenza, peccato per le evidenti distorsioni percepibili quando si regola il volume oltre il 60%.

Giudizio positivo sull’app, completa e di facile utilizzo, e sul collegamento WiFi e Bluetooth, sempre stabile.

Concludiamo con l’autonomia pari a circa 6-7 ore.

Energy Sistem Multiroom Portable WiFi è acquistabile a 59,99 euro.

Scopri di più su Amazon.it