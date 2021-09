Nuova Fire TV Stick 4K Max: da Amazon una super chiavetta per lo streaming

Oggi, Amazon annuncia l'arrivo di Fire TV Stick 4K Max, la migliore chiavetta Amazon di sempre per lo streaming. Fire TV Stick 4K Max è il 40% più potente rispetto a Fire TV Stick 4K ed è dotata di un nuovo processore quad-core da 1.8GHz e 2GB di RAM, che consentono alle app di avviarsi più velocemente, rendendo più fluida la navigazione. È anche il primo lettore multimediale per lo streaming ad offrire il supporto allo standard di nuova generazione Wi-Fi 6, utilizzando il chipset Mediatek MT7921LS.

Un'esperienza audio e video più ricca

Fire TV 4K Max supporta lo streaming 4K UHD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos. È dotata del telecomando vocale Alexa di ultima generazione, per trovare facilmente il contenuto che si desidera, gestire i dispositivi per la casa intelligente e tanto altro ancora. Quattro pulsanti preimpostati riconducono rapidamente alle app preferite ed è possibile controllare l'alimentazione e il volume di TV e soundbar compatibili, senza bisogno di un ulteriore telecomando. Grazie ad Alexa Home Theater è possibile connettersi in modalità wireless ai dispositivi compatibili, come Echo Studio o ad una coppia di speaker Echo (4a generazione) per un suono coinvolgente e immersivo, inclusi i formati audio Dolby multicanale. Inoltre, Fire TV Stick 4K Max è il primo dispositivo per lo streaming con Live View Picture-in-Picture, ideale per controllare le telecamere smart senza interrompere la visione della TV e offrire una visuale del videocitofono Ring quando qualcuno è alla porta.

Tutti i contenuti preferiti in un unico posto

Fire TV Stick 4K Max dà accesso a migliaia di app, Skill Alexa e svariati canali, oltre a migliaia di film e serie TV. È arrivato, quindi, il momento di godersi i contenuti preferiti su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay. Inoltre, è possibile ascoltare canzoni, playlist, stazioni radio live e podcast, grazie ad Amazon Music, Spotify e Apple Music.

Prezzo e disponibilità

Fire TV Stick 4K Max è disponibile in preordine a partire da oggi, al prezzo di 64,99?. Le consegne partiranno dal 7 ottobre.

