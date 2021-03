Hisense presenta la sua prima soundbar

Hisense annuncia il lancio in Italia della sua prima soundbar denominata HS214.

Le soundbar sono dispositivi che migliorano l'audio del TV e incrementano il livello di coinvolgimento senza imporre l'acquisto di impianti multicanale a componenti separati, che tra i cavi e i molti speaker da installare non sono il massimo della praticità.

Il modello Hisense HS214 è un dispositivo all-in-one che include speaker, amplificazione e subwoofer incorporato nello chassis.

HS214 è una soundbar 2.1 che offre una potenza di 80W, dal design compatto che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente.

Per assecondare ogni tipo di contenuto, la soundbar Hisense offre tre modalità di ascolto: Movie, News e Music, ognuna delle quali pensata per ottimizzare una particolare esperienza d'ascolto. Le connessioni sono semplificate grazie al supporto per HDMI ARC.

La compatibilità Bluetooth permette, inoltre, di usare il prodotto come smart speaker per diverse sorgenti musicali wireless, come lo smartphone, il tablet e il PC. Da non dimenticare, infine, la disponibilità di porte USB, digitale ottica e coassiale ed una presa jack da 3,5''.

Prezzo e disponibilità

La soundbar Hisense HS214 è già acquistabile al prezzo di 119 euro.

