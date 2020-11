Hisense ULED U8: un raffinato TV 4K con audio JBL

I TV Hisense della serie ULED U8 offrono interessanti caratteristiche sotto il profilo estetico, contenutistico e di qualità visiva: il profilo estremamente sottile e senza cornice, ma anche una dotazione tecnica di alto profilo, tra cui il pannello 4K con tecnologia Quantum Dot, compatibile con gli standard HDR 10+ e Dolby Vision, e il controllo della retroilluminazione in oltre 100 zone grazie ad un’avanzata funzione Local Dimming che migliora i contrasti e la naturalezza dell’immagine.

A questa dotazione vanno aggiunte la piattaforma Smart Tv VIDAA U4.0, ma anche un comparto audio estremamente curato, la cui qualità si riassume in due sigle: JBL e Dolby Atmos.

La soluzione audio dei TV ULED U8, progettata appositamente per i TV Hisense, garantisce bassi potenti e medi/alti dettagliati e taglienti. Il merito non va solo alla componentistica di qualità, ma anche ad una corretta configurazione e taratura da parte di JBL e a un sistema di amplificazione di alto profilo, fondamentale per supportare l’esperienza sonora.

Tutto ciò è perfettamente in linea con l’altra caratteristica sonora di pregio dei TV Hisense, il Dolby Atmos. Si tratta della più recente ed evoluta codifica audio targata Dolby, che supera i limiti dell’audio surround posizionando dinamicamente e in modo preciso una grande varietà di oggetti sonori all’interno del quadro: il risultato è un’esperienza immersiva a prescindere dal tipo di contenuto, che si tratti di una partita di calcio o dell’ultimo blockbuster hollywoodiano, e senza l’aggiunta di componenti dedicati come appunto un impianto audio esterno o una soundbar con subwoofer e satelliti separati. I benefici sono quindi diversi: risparmio, qualità sonora, coinvolgimento e assenza di cavi sparsi per la stanza, tutto rigorosamente in un unico TV.

Concludiamo con i prezzi al pubblico. La serie U8 è disponibile in due varianti con pannello da 65 e 55 pollici:

U8 65”: 1499 euro

U8 55”: 899 euro



