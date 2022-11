I migliori auricolari senza fili

Gli auricolari true wireless sono una particolare categoria di cuffie Bluetooth sempre più apprezzata dagli utenti.

Auricolari completamente senza fili dalle dimensioni decisamente ridotte, leggeri e pratici da indossare. Cuffie accompagnate da una custodia di ricarica con batteria integrata che consente di estendere la loro autonomia anche quando siamo lontani da una presa di corrente.

Sul mercato è possibile trovare auricolari true wireless per tutte le esigenze. Dalle famose AirPods Pro di Apple a modelli low cost, per tutte le tasche.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono i migliori auricolari completamente senza fili attualmente sul mercato.

1. Apple AirPods Pro 2: i più innovativi

Iniziamo la nostra rassegna dalle nuove Apple AirPods Pro di seconda generazione; cuffie resistenti al sudore e all’acqua e dotate di cuscinetti in silicone morbidi e flessibili. Cuffie equipaggiate anche con un avanzato sistema di cancellazione del rumore e dall’elevata qualità audio grazie all’equalizzazione adattiva che regola automaticamente le frequenze della musica in base alla forma del singolo orecchio. Ricordiamo, infine, l’autonomia complessiva pari a 30 ore e la modalità trasparenza che migliora l'ascolto dell'ambiente circostante.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 299 euro

2. LG Tone Free FP9: i più completi

Da LG arrivano gli auricolari senza fili Tone Free FP9, ottimi per ogni genere di dispositivo Apple e Android. Un modello davvero ricco di funzionalità con cancellazione attiva del rumore, tecnologia UVnano antibatterica e collegamento anche a vecchi dispositivi senza Bluetooth. Ricordiamo, inoltre, la collaborazione con il celebre produttore audio inglese Meridian.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon in offerta a 126 euro

3. Sony WF-1000XM4: i migliori per ambienti rumorosi

Proseguiamo con le Sony WF-1000XM4, cuffie total wireless che vantano fino a 24 ore di autonomia ed una sofisticata tecnologia di cancellazione del rumore. Eccellente la qualità audio grazie anche al supporto dei codec LDAC e DSEE Extreme. Auricolari resistenti ai liquidi, comodi da indossare e dal peso ridotto.

Scopri di più su Amazon in offerta a 199 euro

4. Apple AirPods 3: i migliori senza gommini

Da Apple anche le nuove AirPods 3 con design rinnovato, controlli ripresi delle Airpods Pro e con chip H1. Non manca l’equalizzazione adattiva e l’audio spaziale, con rilevamento dinamico della posizione della testa. Concludiamo con la certificazione IPX4 per la resistenza ai liquidi, anche per la custodia di ricarica, e l’autonomia in ascolto fino a 30 ore.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon in offerta a 187 euro

5. Tiksounds: i migliori auricolari low cost

Concludiamo la nostra rassegna con gli auricolari senza fili di Tiksounds. Un modello disponibile in due colorazioni e con custodia di ricarica dotata anche di display frontale in grado di mostrare il livello di carica delle cuffie. Auricolari leggeri e con controlli touch. Modello, impermeabile, con autonomia fino a 35 ore e design ergonomico.

Scopri di più su Amazon in offerta a 23 euro