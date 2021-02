Gli auricolari true wireless sono una particolare categoria di cuffie Bluetooth sempre più apprezzata dagli utenti.

Auricolari completamente senza fili dalle dimensioni decisamente ridotte, leggeri e pratici da indossare. Cuffie di solito accompagnate da una custodia di ricarica con batteria integrata che consente di estendere la loro autonomia anche quando siamo lontani da una presa di corrente.

Sul mercato è possibile trovare auricolari true wireless per tutte le esigenze. Dalle famose AirPods Pro di Apple a modelli ideali per chi pratica attività sportive.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono i migliori auricolari completamente senza fili attualmente sul mercato.

1. Apple AirPods Pro: con cancellazione del rumore

Iniziamo la nostra rassegna dalle Apple AirPods Pro; cuffie resistenti al sudore e all’acqua e dotate di cuscinetti in silicone morbidi e flessibili. Cuffie equipaggiate anche con un avanzato sistema di cancellazione del rumore e dall’elevata qualità audio grazie all’equalizzazione adattiva che regola automaticamente le basse e le medie frequenze della musica in base alla forma del singolo orecchio. Ricordiamo, infine, l’autonomia complessiva pari a 24 ore e la modalità trasparenza che migliora l'ascolto dell'ambiente circostante.

Scopri di più su Amazon a 207 euro

2. Sony WF-1000XM3: fino a 32 ore di autonomia

Proseguiamo con le Sony WF-1000XM3, cuffie total wireless che vantano fino a 32 ore di autonomia ed una sofisticata tecnologia di cancellazione del rumore. Ricordiamo, inoltre, la funzione “wearing detection”: la riproduzione musicale si interrompe quando togli le cuffie; citiamo anche la modalità “quick attention” per prestare attenzione all'ambiente circostante.

Scopri di più su Amazon a 179 euro

3. Anker Soundcore Liberty 2 Pro: raffinata costruzione e completa app dedicata

Nella nostra rassegna anche le Anker Soundcore Liberty 2 Pro, complete cuffie in-ear di fascia alta con custodia di ricarica wireless. Auricolari dalla raffinata sezione audio, con architettura acustica coassiale Astria e supporto al codec aptX. Non dimentichiamo la completa app dedicata che include un test audiometrico in grado di adattare le cuffie alle capacità di ascolto dell'utente. Ricordiamo, infine, il Bluetooth 5.0 e l'autonomia fino a 30 ore.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon.it a 119 euro

4. Apple AirPods: design elegante

Nella nostra classifica troviamo anche la seconda generazione di Apple AirPods. Auricolari di fascia alta, dotati di custodia di ricarica wireless, chip audio H1 e con un'autonomia di conversazione incrementata del 50% rispetto alla precedente generazione. Auricolari dall’elevata qualità audio, dalla costruzione curata, dotati di sensori ottici e accelerometro.

Scopri di più su Amazon a 203 euro

5. Samsung Galaxy Buds+: modalità Suono Ambientale

La nostra rassegna prosegue con le Samsung Galaxy Buds+, cuffie piccole e leggere, comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo. Elevata la qualità audio con un’autonomia fino a 22 ore. Ricordiamo, inoltre, la tecnologia AKG per un audio potente e dettagliato, le 4 colorazioni disponibili e la custodia con ricarica wireless. Infine la modalità Suono Ambientale per sentire in cuffia il giusto livello di rumori che ti circondano e poter parlare o ascoltare senza dover togliere gli auricolari.

Scopri di più su Amazon a 99 euro

6. Bose Sport Earbuds: 3 diverse colorazioni

La nostra classifica dedicata ai migliori auricolari true wireless include anche le Bose Sport Earbuds. Cuffie Bluetooth disponibili in 3 diverse colorazioni, progettate per garantire stabilità e comfort. Questi auricolari non temono il sudore o la pioggia e sono ideali per chi pratica attività sportive.

Scopri di più su Amazon a 169 euro

7. Huawei FreeBuds 3: Dolphin Bionic design per un elevato comfort

Huawei propone le FreeBuds 3, auricolari wireless con cancellazione del rumore, chipset Kirin A1, altoparlante da 14 mm e il "Dolphin Bionic Design" per un elevato comfort. Non manca la connessione Bluetooth 5.1 e la custodia con ricarica wireless.

Scopri di più su Amazon a 121 euro

8. Sennheiser Momentum True Wireless 2: resistenza a pioggia e sudore

La nostra rassegna si conclude con le Sennheiser Momentum True Wireless 2 dotate di cancellazione attiva del rumore e driver da 7 mm. Cuffie accompagnate dall'applicazione Smart Control di Sennheiser che consente di personalizzare il suono in base alle proprie preferenze tramite l'equalizzatore integrato. Infine ricordiamo l'autonomia fino a 22 ore e la resistenza a pioggia e sudore.

Scopri di più su Amazon a 266 euro